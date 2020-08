Butikstyv stjal sko  men så opdagede politifolkene noget andet

Søndag kl. 14,24 blev en politiets patruljer sendt til et supermarked på Stationsporten.

Her havde en butiksdetektiv tilbageholdt en 38-årig østeuropæisk mand, som var mistænkt for at have stjålet to par sko.

Samtidig kunne politiet konstatere at manden havde indrejseforbud i Danmark. Manden erkendte begge forhold og blev anholdt. Han fremstilles i retten i Glostrup.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.