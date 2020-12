Sanne og Michael Krüger fra Sports Outlet - her med hunden Oliver. Foto: brie

Butiksejer: Drop nettet - gør dine juleindkøb lokalt, hvis du vil bevare dit center

"Vi har et fantastisk åbent center, som man bør støtte i denne svære tid", mener Michael Krüger, Sports Outlet i Albertslund Centrum

Albertslund Posten - 15. december 2020 kl. 06:46 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Det kan godt være, at statsminister Mette Frederiksen mener, vi skal blive hjemme og foretage vores juleindkøb på nettet. Men det vil i høj grad gå ud over de mange små, lokale forretninger.

Det vurderer en af butiksindehaverne i Albertslund Centrum, Michael Krüger fra Sports Outlet.

"Vi står i en meget svær tid, og det betyder alt for butikkerne i Albertslund Centrum, at de får del i julehandelen. Hvis vi vil bevare de lokale butikker i fremtiden, er det meget vigtigt, at vi gør vores indløb der lige nu, hvor vi har mest brug for det", siger Michael Krüger.

"Det har ellers været en ret god december måned for Albertslund Centrum, er mit indtryk. Især sidste uge var god. Men da Mette Frederiksen så kom med de nyeste stramninger af corona-restriktionerne, fik det øjeblikkelig effekt - og der var ret tomt i centret", siger Michael Krüger.

Kunderne er dog begyndt at vende tilbage, så Michael Krüger håber på, at albertslunderne har forståelse for, hvor vigtigt det er at støtte og handle lokalt.

"Man skal desuden huske på, at mange af de indkøb, vi gør på nettet, betyder at vi giver vores penge til virksomheder og kæder, der har udenlandske ejere. Det er hårdt for de butikker vi har i centret, hvor mange af dem er privatejede", siger han.

"Albertslund Centrum har jo den store fordel, at det er et åbent center, hvor man kan føle sig mere sikker end i et lukket center. Det er også vigtigt at slå fast, at vi tager alle forholdsregler - håndsprit, mundbind, afstand og begrænsning på, hvor mange kunder der må være i butikken ad gangen. Så brug dit center og dine lokale butikker. Ellers risikerer du, at de ikke er her i morgen", lyder budskabet fra Michael Krüger.