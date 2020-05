Bus til stadion, farten ned og ny plan for farligt kryds

Det ser ud til, at der nu kommer en løsning på sikkerheden i det farlige kryds Egelundsvej/Herstedvestervej i enden mod Roskildevej. Samtidig skal der arbejdes med busbetjening til stadion og busdrift ad Herstedvestervej, til gavn for de kommende beboere på de nye boligområder ud til vejen.

I forbindelse med coronakrisen har regeringen imidlertid droppet anlægsloftet for at få gang i væksten.

Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, til gavn for beskæftigelsen her og nu.