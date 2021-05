Brugsens generalforsamling blev holdt udendørs i silende regn

"En anden årsag til det gode humør var, ud over de pudsige situationer, også, at årets resultat var det bedste siden 2009. Og så indeholdt beretningen rigtig meget ros til ledelse og medarbejdere for flot, at have klaret, at møde kunderne med smil under mundbindet og yde god service midt i alle restriktionerne med sprit og mundbind", siger Lars Iversen formand for foreningen, der har næsten 4900 medlemmer.