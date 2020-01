"Samlet set ser jeg altså frem til et 2020 med en masse spændende udviklingstræk, som får stor betydning for Albertslund. For fremtidens Albertslund", siger borgmester Steen Christiansen Foto: Jeppe Carlsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmesterens nytårstale: Et år med ny bakke, bro og borgerdialog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmesterens nytårstale: Et år med ny bakke, bro og borgerdialog

I sin nytårshilsen i Albertslund Posten ønsker borgmester Steen Christiansen godt nytår og bygger bro mellem 2019 og 2020.

Albertslund Posten - 02. januar 2020 kl. 05:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære alle!

Godt nytår. Tak for året, der lige om lidt er gået – et år hvor jeg synes der er sket meget i vores by.

Det glæder mig, at vi i 2019 for alvor har fået gang i FN’s verdensmål i Albertslund. Således har vi med en række børn i spidsen fået etableret verdens, så vidt jeg ved, første og eneste verdensmålslund. Og netop nu er en kommuneplanstrategi i høring, som tager afsæt i verdensmålene for en bæredygtig udvikling. En planstrategi definerer en langsigtet tilgang til kommunens udvikling. Sammen skal vi videreudvikle en by i balance. En by der er bæredygtig – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Det er i det lys planstrategien Mere Albertslund skal ses. Det er nemlig en vision for byens udvikling. Vi vil skabe mere Albertslund – som vi kender det og med blik for fornyelse og nye generationer i byen.

Et begivenhedsrigt 2019 Men hvad er det ellers for et år, vi om lidt tager afsked med? Det er endnu et begivenhedsrigt et af slagsen.

I år kunne vores dygtige musikskole fejre 50-års jubilæum. Musikskolen har altid haft en stor plads i Albertslunds hjerte. Med stor kvalitet, engagement og deltagelse er Musikskolen en af hovedårsagerne til, at Albertslund i mange kredse er kendt som Den lille kulturhovedstad. Jubilæet blev fejret med en fantastisk koncert, som jeg selv havde fornøjelsen af at overvære – og endda få lov at deltage i som kortvarig dirigent på Hjemstavnssangen.

Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum har de sidste tre år bygget på verdens længste vikingebro, som er en rekonstruktion af Ravningbroen, som Harald Blåtand byggede i Jylland for cirka 1000 år siden. Flere tusinde børn, håndværkere og frivillige har hjulpet til, og i efteråret blev broen indviet med en stor vikingefest, hvor de sidste to planker fuldendte bygningsværket og broen blev døbt ”Haralds Bro”. Det betyder, at vi nu har verdens længste vikingebro i Albertslund. Det har fået Albertslund på verdenskortet – således har mange mio. seere over hele verden set indslagene om vikingebroen, f.eks. i USA, hvor bl.a. FOX og ABC viste indslag om vikingebroen.

Igen i år lyste Børnefestugen op som en stjerne i byen med over 3000 deltagere – og super opbakning fra forældre. Badesøen Festival spillede op for tredje gang, og byen fik to nye festivaler i form af litteraturfestivalen Avisen Live og Albertslund Festival.

Og så har vi på trods af et svært budget lagt sporene til minimumsnormeringer i Albertslund med fuld indfasning 1. januar 2023.

Demokratiet lever I Albertslund er deltagelse og samarbejde en vigtig del af det lokale demokrati. Vi udvikler på den måde fremtidens velfærdssamfund i fællesskab. Det har også vist sig i løbet af 2019 f.eks. til velbesøgte borgermøder med aktiv deltagelse og indspark til kommuneplanstrategien. Og borgerdialog om forskellige emner i en svær budgetproces, hvor de økonomiske omstændigheder desværre medførte, at der skulle gennemføres betydelige besparelser og dermed laves svære prioriteringer. Tak til alle jer, der deltog og konstruktivt bød ind. Vi fortsætter i det spor i 2020 bl.a. med borgersamlinger om særlige temaer. Borgere, foreninger og virksomheder inviteres til at tage aktivt del i fællesskabet og bidrage til udviklingen af Albertslund. De stærke fællesskaber i Albertslund er rygraden, der skal løfte fremtidens by.

Som da byen blev til Vi går ind i et nyt år, hvor vi fortsætter den byudvikling, som vi har sat i gang de sidste par år. I 2019 kørte vi det første læs jord til natur- og landsskabsprojektet Hyldager Bakker, som vil skabe mere natur og mindre støj for nuværende borgere i byen – og samtidig vil det give mulighed for at etablere 250 nye boliger på Hyldagergrunden.

I 2019 tog Coop første spadestik til 100 nye boliger ved Læhegnet. Pædagogernes Pensionsselskab tog første spadestik til 90 nye boliger med ”havudsigt” på den gamle Albogrund, som bliver til Rådhus Have. Vi har lavet en samarbejdsaftale med Freja Ejendomme, Statens Ejendomsselskab, om udviklingen af området med Vridsløselille Fængsel. Flere hundrede borgere tog imod tilbuddet om at få en rundvisning i fængslet i starten af december. Det vidner om en stor interesse for og engagement i byens udvikling. Det er jeg glad for.

I 2020 står det nye gymnasium færdig. Energirenoveringerne af de almene boliger fortsætter og arbejdet med en topmoderne hal ved Stadion kan gå ind i en ny fase.

Albertslund gennemgår i disse år den største byudvikling siden Albertslund blev til by på bar mark i 1960’erne. Det handler om seniorboliger til 60’ernes albertslundere, om at skabe nye attraktive boligområder, der betyder at endnu flere familier - også dem med børn - vælger at bo i byen. Det er også derfor vi skal have et levende og attraktivt Albertslund Centrum.

Fremtiden begynder lige nu Netop nu har vi en masterplan for Hersted Industripark i høring. Det er en ambitiøs plan, der giver genlyd. Vi ønsker at gøre området, der er på størrelse med Nordhavn, til fremtidens bæredygtige bydel ved den kommende letbane. Det er i mine øjne et af de største byudviklingsprojekter udenfor selve København. Planerne er nemlig 12.000 nye boliger, 24.000 ny borgere og flere tusinde nye arbejdspladser i området.

Udviklingen af området skal medvirke til, at Albertslund i endnu højere grad end i dag manifesterer sig som en grøn og bæredygtig velfærdsby.

Samlet set ser jeg altså frem til et 2020 med en masse spændende udviklingstræk, som får stor betydning for Albertslund. For fremtidens Albertslund. Og husk på, at fremtiden begynder lige nu. Lad os skabe den sammen.

Godt nytår.

Steen Christiansen, borgmester