Borgmesteren fik det første stik

Der vaccineres i øjeblikket alle ugedage og fra tidligt til sent.

Søndag formiddag fik Albertslunds borgmester Steen Christiansen det første stik mod Covid-19.

Det fandt sted på Region Hovedstadens vaccinationssted Ishøj.

Steen Christiansen smøgede skjorten ned og lod Erhan give vaccinen. Næste stik gives typisk efter 4-6 uger.

Det var en god oplevelse, og alle var hjælpsomme og supereffektive, lyder det fra borgmesteren, der siger:

”Jeg er glad for nu at have fået første stik. Det er vejen til, at jeg i endnu højere grad kan begynde med en normal hverdag igen. Jeg håber rigtig mange vil gøre det samme og blive vaccineret. Det er vejen tilbage til en mere normal hverdag, hvor vi ikke skal være så bange for COVID-19, men kan genoptage det liv med en masse socialt som vi alle holder af”.