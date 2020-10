Borgmester til fredagsbøn: Tag ansvar, så vi kan bremse coronavirussen

Tag ansvar

”Derfor er mit budskab til jer her i forbindelse med jeres fredagsbøn i dag, at vi alle tager ansvar i den her situation. Tager ansvar for følge de retningslinjer og forholdsregler, som sundhedsmyndighederne anbefaler. Det handler om at vaske hænder ofte eller spritte sine hænder. Det handler om at holde afstand. Det handler om at nyse i ærmet. Det handler om at undgå at give hånd og kindkysse. Det handler om at blive hjemme, hvis man er syg. Det handler om at bruge mundbind i kollektiv trafik og andre steder med mange mennesker. Det handler om i videst muligt omfang at undgå at være sammen i større forsamlinger”, sagde Steen Christiansen og tilføjede:

”Jeg ved, at I her i Islamisk Center Vest har gjort rigtig meget for at indrette lokalerne og opfordre jeres medlemmer til at overholde myndighedernes retningslinjer. Tak for det. Tak for jeres indsats. Det er vigtigt”.