Borgmester retter kritik af Lolland-kollega: Tal om udligning er 'decideret langt ude'

Forhandlingerne om en ny udligningsreform for landets 98 kommuner står for døren, men allerede nu er debatten begyndt at rulle mellem kommunerne.

I Albertslund reagerer Steen Christiansen (Soc.) nu skarpt på, at Lollands borgmester, partifællen Holger Schou Rasmussen, har været ude med nogle tal og synspunkter på forskellene på hovedstadsområdet og Lolland.

I et åbent brev til statsministeren, finansministeren og social- og indenrigsministeren går Steen Christiansen i rette med flere af de tal som Lollands borgmester har fremlagt. Heriblandt beregninger på almene boliger i Albertslund, som Steen Christiansen betegner som "skudt helt ved siden af".

"Lollands borgmester mener at vide, at det ikke er usædvanligt, at en almen bolig i Albertslund koster 17.000 kroner. Som borgmester i Albertslund kan jeg kun sige, at 17.000 kroner som priseksempel for en almen bolig i Albertslund er decideret langt ude. Selv hvis man alene ser på almene familieboliger i over 85 kvadratmeter, er det i Albertslund Kommune kun 10 procent af dem, som har en husleje over 8.275 kr. Der er altså meget langt op til de 17.000 kr., som Holger Schou Rasmussen påstår," skriver Steen Christiansen.