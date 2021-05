Borgmester om vederlags-sag: Revisionen skal nok holde øje

Det er meget beklageligt, sagde Steen Christiansen på kommunalbestyrelsens møde, hvor han afviste at der skulle være grund til bekymring for lignende fejl

Som vi omtaler i AP i denne uge har fem suppleanter, der var indkaldt i en orlovsperiode, ved en fejl fået udbetalt for høje vederlag for deres indsats.

Det har udløst bekymring for, om kommunen også i andre sammenhænge har lavet fejl med lønudbetalingerne. Det afviste kommunaldirektør Jette Runchel i AP, og fra borgmesteren blev de samme toner slået an.

Han lod forstå, at der følges op på sagen, og at der skal ses på en ny procedure. Her vil Økonomiudvalget få en orientering på et tidspunkt.