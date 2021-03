Se billedserie I MusikTeatret vil man indtil 1. maj kunne få foretaget en kviktest - med den korte pind. Foto: Arkivfoto: Albertslund Kommune

Borgmester om smitterisiko: Hold fast og tag ansvar i påskeferien

Testambassadører går rundt i Albertslund de næste dage og dagene op til påske. "Tag ansvar og hold fast i påsken ellers risikerer vi ikke at kunne genåbne, som vi alle ønsker"

Testambassadørerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som gik rundt i Albertslund Syd i sidste uge, går torsdag og fredag i denne uge og mandag og tirsdag op til påske rundt andre steder i byen. De opfordrer borgerne til at blive testet. Det er nemlig fortsat vigtigt, at vi bliver testet ofte for at få inddæmmet smitten. Og de, der testes positiv, skal gå i selvisolation eller få hjælp fra kommunen til isolationsmuligheder udenfor eget hjem. Borgerne i Albertslund er blevet bedre til at lade sig teste. Det skal ifølge borgmester Steen Christiansen gerne fortsætte.

"Jeg er glad for, at byens borgere har taget opfordringen om at lade sig teste til sig. Det skal I have tak for. Nu handler det om at fortsætte," lyder det fra Steen Christiansen.

En intensiveret informationsindsats med testambassadører, breve på forskellige sprog til forældre i daginstitutioner og skoler m.m. skal bidrage til, at smittetallet ikke stiger yderligere i Albertslund.

Bestemt borgmester Hvis ikke vi skal risikere at genåbningen for Albertslunds vedkommende annulleres, kræver det ifølge Steen Christiansen en fokuseret indsats - og at vi alle tager ansvar. Han siger:

"Nu er det snart påske. Og det er vigtigt, at vi holder fast og er ansvarsfulde i ferien, så smittetallet ikke stiger. Det er nødvendigt, hvis vi skal lykkes med den plan for genåbning, som er blevet meldt ud i ugens løb, så alle børn kan begynde igen i skole tirsdag den 6. april og de liberale erhverv, f.eks. frisører, kan åbne igen. Det ønsker vi alle, at vi kan. Op til den her uge har vi set, hvordan for høje lokale smittetal kan betyde, at man ikke kan åbne op som resten af landet. I den her uge har afgangseleverne således ikke været tilbage i skole i Albertslund, som de ellers har i det meste af landet. Noget lignende vil vi undgå, når det handler om genåbningen efter påske. Det har vi alle et ansvar for - så derfor opfordrer jeg til at blive testet ofte og i øvrigt følge retningslinjerne, bl.a. om ikke at samles for mange."

Testmuligheder Der er testmuligheder to steder i Albertslund.

Kviktest i næsen uden tidsbestilling i MusikTeatret for alle over 12 år. Kvikcentret holder åbent kl. 8.00-20.00 alle dage frem til 1. maj. Kviktestene foregår med en metode, hvor podepinden kun skal 2-3 cm op i næsen. Det er meget mere skånsomt end de hidtidige metoder.

PCR-test i halsen i Hedemarken mandag til torsdag fra kl. 8-14, og fredag til søndag fra kl. 15-21. PCR-test er med tidsbestilling via www.coronaprover.dk for alle over 2 år. Teststederne har også åbent i alle påskens dage.

På Albertslund Kommunes hjemmeside, www.albertslund.dk/test, kan man læse mere om testmulighederne i byen og i nabokommunerne - og på www.albertslund.dk/isolation er det muligt at læse om, hvordan man kan få hjælp af kommunen til isolation udenfor eget hjem, hvis der er brug for det.