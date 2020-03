Borgmester om corona-situationen: Vi skal passe på hinanden og hjælpe hinanden

“Det er en svær og alvorlig situation, hvor kommunen ikke nødvendigvis har svarene på forhånd”, siger Steen Christiansen om statsministerens seneste tiltag for at bremse coronasmitten

Borgmester Steen Christiansen følger her til aften op på statsminister Mette Frederiksens pressemøde med en udmelding på sin Facebook-væg. Han siger:

“Kære alle

Som det fremgik på statsministerens pressemøde i aften udvikler corona-situationen sig dramatisk og alvorligt. Smittespredningen skal begrænses mest muligt så vores sundhedsvæsen ikke bryder sammen. Det handler om vi fortsat kan tage vare på vores allersvageste borgere og alvorligt syge borgere. Derfor lukker regeringen uddannelsesinstitutioner i 2 uger fra på fredag og skoler og dagtilbud lukker fra på mandag i 2 uger. Herudover kommer der en lang andre begrænsninger i vores hverdag. Vi bliver allesammen berørt. Situationen er den alvorligste i Danmark siden besættelsen.

Kommunens ledere, medarbejdere og KB vil gøre alt for at de næste to uger bliver så tålelige som mulige for byens borgere. Kommunens krisestab er tager hånd om regeringens beslutninger lokalt. Det er en meget svær og alvorlig situation, hvor kommunen ikke nødvendigvis har svarene klar på forhånd. Svarene skal nok komme, men jeg håber på forståelse for det særdelse alvorlige i situationen.

I den kommende tid skal vi albertslundere hjælpe hinanden - og passe på hinanden.”