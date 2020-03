Steen Christiansen fylder 60 år. Arkivfoto Foto: Jeppe Carlsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester fylder rundt: Grøn dagsorden har altid været vigtig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester fylder rundt: Grøn dagsorden har altid været vigtig

Borgmester Steen Christiansen fylder 60 år, men receptionen er udskudt på grund af coronakrisen

Albertslund Posten - 30. marts 2020 kl. 05:22 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Albertslunds borgmester, Steen Christiansen. fylder 60 år i dag, 30. marts.

Steen Christiansen er opvokset i Hvidovre, trådte sine ungdomssko i DSU, og har siden 2010 været socialdemokratisk borgmester i Albertslund Kommune.

Som nyvalgt kommunalbestyrelsesmedlem i 2002 blev han formand for Miljø- og planudvalget, som har båret den grønne dagsorden siden 1992.

Steen Christiansen har i sine 10 år som borgmester stået i spidsen for en større økonomisk omstilling, så Albertslund kan fortsætte med at gå forrest som den moderne og grønne velfærdskommune, der tager et stort socialt ansvar.

Først som sidst til gavn for borgerne; at Albertslund er en god by at bo i for børnene, for familierne - og for voksne i alle aldre. I den lille kulturhovedstad, som kendere kalder Albertslund, har fællesskabet en helt særlig rolle.

Den grønne dagsorden handler også om fællesskab og har altid optaget Steen Christiansen. Albertslund Kommune er da også kendt for at gå forrest på den grønne bane, senest med det levende lyslaboratorium DOLL, hvor fremtidens SMART CITY løsninger udvikles og testes.

Steen Christiansen er formand for bestyrelsen i Gate 21, hvor kommuner, virksomheder og forskning arbejder sammen i forskellige partnerskaber for at skabe grøn omstilling og vækst i hele hovedstadsregionen.

Han er desuden formand for transmissionsselskabet VEKS, der leverer grøn fjernvarme til 180.000 kunder i 11 kommuner og dermed bidrager til den bæredygtige omstilling af det danske samfund.

Formidler fælles kommunalt samarbejde

Steen Christiansen er en drivkraft i det tværkommunale samarbejde. Som formand for KKR Hovedstaden har han været med til at danne Greater Copenhagen, der er et erhvervspolitisk samarbejde, der forener regionerne Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden samt de tilhørende 85 kommuner i en fælles indsats for at skabe en højt udviklet metropolregion, der bygger på bæredygtig vækst, høj beskæftigelse og livskvalitet for regionens 4,3 mio. indbyggere.

Steen Christiansen er optaget af det fælleskommunale samarbejde og spiller en central rolle i at sikre det brede samarbejde mellem de 29 kommuner, så kommunerne i hovedstaden taler med én stemme. Det gælder også i samarbejdet med Region Hovedstaden, hvor det især handler om sundheds- og trafikområderne.

Senest har Steen Christiansen været en markant borgmester i debatten om en ny og mere balanceret udligningsordning på vegne af hovedstadskommunerne.

Som næstformand i KL's Løn- og Personaleudvalg har han sammen med borgmesterkollega og formand Michael Ziegler været chefforhandler for KL siden 2011 . De to forhandler overenskomster for 500.000 kommunalt ansatte. Det blev en noget barsk start med forhandlingerne i 2013, som førte til konflikten med Danmarks Lærerforening.

Steen Christiansen er flittig deltager i debatter, der handler om vores velfærdssamfund - bl.a. når det handler om den nødvendige grønne omstilling. F.eks. er Steen Christiansen ofte at finde i diverse paneldebatter og talks på Folkemødet ligesom han er flittig skribent på både twitter og facebook.

Et Albertslund i udvikling

Albertslund står i dag overfor en omfattende byomdannelse - næsten som da den blev til levende by på bar mark i 1960'erne. Borgmesteren er levende optaget af og engageret i omdannelsen: Et nyt moderne gymnasium åbner dørene til august. De almene boliger gennemgår en omfattende renovering til glæde for mere end halvdelen af byens borgere. Hersted Industripark, som er på størrelse med Nordhavn, skal udvikles til fremtidens bæredygtige bydel lige ved den kommende letbane i ring 3. Selv kalder Steen Christiansen det for et af de største byudviklingsprojekter udenfor selve København. Planerne er 12.000 nye boliger, 24.000 nye borgere og flere tusinde nye arbejdspladser. Oveni det skal det udtjente Vridsløselille Fængsel udvikles og vil få en ny betydning centralt i Albertslund sammen med en større byudvikling på COOPs arealer.

Først og sidst er Steen Christiansen optaget af samarbejde og samtale med byens borgere. De skal ikke bare inddrages og høres både om de lange linjer i byens udvikling og om den daglige indsats, men deltage i udviklingen af fællesskabet Albertslund. Det er et særkende for Albertslund, at borgerne deltager i udviklingen af svaret på de udfordringer, som kommunen og dermed borgerne står med.

De seneste skud på stammen er, at han ca. fire gange om året rykker borgmesterkontoret ud i byen - og lige om et øjeblik løber den første Borgersamling af stablen.

Steen Christiansen sætter med andre ord sine aftryk - eksperimenterende og dedikeret i både udfoldelsen af demokratiet og den grønne omstilling.

Steen Christiansen har tre voksne børn.

På grund af coronakrisen er den ellers planlagte reception udskudt på ubestemt tid.