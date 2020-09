Det er en problemstilling, der findes på alle niveauer i vores samfund. Derfor er det også relevant at undersøge i Albertslund, siger Steen Christiansen (Soc.). Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester bakker forslag op: God idé at få undersøgt sexisme i kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester bakker forslag op: God idé at få undersøgt sexisme i kommunen

Det er et vigtigt tema at tage op både for os og andre i samfundet, siger Steen Christiansen

Albertslund Posten - 23. september 2020 kl. 14:24 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En undersøgelse af sexisme i Albertslund Kommune er en god idé.

Det siger borgmester Steen Christiansen (Soc.), som kommentar til et forslag fra Alternativet.

Som tidligere omtalt her på sn.dk/albertslund vil Kenni Flink fremlægge forslaget i kommunalbestyrelsen. Det skal ske som led i et "større fokus på at forbedre trivslen og arbejdsmiljøet for Albertslund kommunes ansatte", som det er formuleret, og det kommer i kølvandet på en landsdækkende debat om sexisme og chikanerende adfærd på arbejdspladserne.

"Det er et udmærket forslag, som vi bør se nærmere på. Det er et vigtigt tema at tage op, både for os andre for andre i samfundet", siger Steen Christiansen.

Adspurgt om han vurderer der er et behov for en sådan undersøgelse i Albertslund Kommune, svarer han:

"Det er en problemstilling, der findes på alle niveauer i vores samfund. Derfor er det også relevant at undersøge i Albertslund."

Alternativets forslag om at oprette en enhed, som kommunalt ansatte og politisk valgte kan henvende sig til, vil Steen Christiansen hverken sige ja eller nej til:

"Det er selvfølgelig et åbent spørgsmål, hvordan vi gør det rent praktisk. Det må vi se nærmere på. Vi skal finde en ordning, hvor man frit kan henvende sig, så vi får taget hul på en åben drøftelse af problemerne."