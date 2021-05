Borgmester: Pædagoguddannelsen skal til Albertslund

Flere unge skal tage en uddannelse uden for de store byer. Regeringen præsenterede fredag et udspil, hvis overordnede mål er at etablere 25 nye uddannelsestilbud udenfor landets fire største byer.

Ifølge planen skal tre af de nye tilbud placeres på Vestegnen eller i Københavns omegn. Det bliver en uddannelse for pædagoger, en for socialrådgivere og en for sygeplejersker, men det fremgår ikke nærmere, hvilke byer de uddannelser skal ligge i.

"Vi er en god børneby med stærke intentioner på børneområdet, har gode daginstitutioner og har i øvrigt tidligere i en årrække haft børnehaveseminarium i kommunen. Desuden vil en placering centralt i Hersted Industripark op til den kommende letbane være et helt oplagt valg. Så bliver det let for de studerende at komme til deres uddannelsessted. Jeg kan se for mig, at den nye pædagoguddannelse kan åbne samtidig med, at vi indvier letbanen i 2025", siger Steen Christiansen.