Borgmester: Jeg troede på en genåbning indtil mandag middag

Ret sent modtog Albertslund Kommune en henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Faktisk var det allerede meldt ud, at skolerne i Albertslund kunne genåbne fra tirsdag

Albertslund Posten - 05. april 2021 kl. 17:25 Af Jørgen Brieghel

Glæde blev vendt til ærgrelse mandag middag. Mandag formiddag meldte Albertslund Kommune nemlig ud på sin hjemmeside, at skolerne i Albertslund kunne genåbne for de ældste klasser - som skoler i de fleste kommuner i landet.

Men ved middagstid måtte opslaget slettes, og kommunen beklage at man havde været for tidlig på aftrækkeren.

Positive forventninger ”I formiddag havde jeg positive forventninger, fordi vi hen over påsken ikke havde hørt fra Styrelsen for Patientsikkerhed”, siger borgmester Steen Christiansen.

Kommunen meldte derfor omkring middag ud, at skolerne kunne genåbne for de ældste klasser igen fra tirsdag. ”Jeg havde faktisk en forventning om, at vi ville høre fra styrelsen senest 24 timer før eventuelle restriktioner kunne tænkes at træde i kraft”, siger Steen Christiansen.

Men udmeldingen på kommunens hjemmeside måtte trækkes tilbage, da der indløb kontraordrer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Indtil 12. april er det Styrelsen, der træffer beslutninger om lukninger og andre tiltag som følge af høje smittetal. Herefter er det op til de enkelte kommuner.

”Dermed håber jeg, at vi får lejlighed til at få en anden procedure, der gør det nemmere at være forældre og stå med børn, der skal findes pasningsmuligheder til”, siger Steen Christiansen.

Hvad er gået galt? Indtil påsken lå Albertslund et pænt stykke nede under smittetallet på 200. Men tallet steg markant i påsken, og er ganske vist faldende i skrivende stund.

”Fordelingen af smittetallene i Albertslund er diffuse og ikke lokaliseret om særlige områder”, siger Steen Christiansen. ”Så jeg gætter på, at forklaringen på de stigende smittetal skal findes i øget aktivitet i påskedagene, det gode vejr og en optimisme. På trods af det har rigtig mange ladet sig teste, som vi også opfordrer til”.

Eftersom smittetallene er diffuse, giver det ikke lige nu anledning til at lave meget lokale tiltag som f.eks. kun at lukke en eller to skoler.

”Men det skal man vænne sig til, vil kunne ske, når kommunerne fra 12. april tager over”, siger borgmesteren. ”Meget lokale tiltag vil være en del af de våben vi har for at bekæmpe corona-smitten og samtidig kunne holde andre dele af samfundet åbent”.