Der er rejst alvorlig kritik af forholdene i Intervare A/S. Foto: Jørgen Chr Jørgensen

Borgmester: Intervare skal dokumentere ordentlige forhold

Albertslund har en aftale med omstridt firma, som udløber til august. Firmaet har fået 10 dage til at redegøre for forholdene

Albertslund Posten - 27. maj 2021 kl. 07:08 Kontakt redaktionen

Firmaet Intervare A/S er kommet i mediernes søgelys, og absolut ikke for det gode.

Ovenpå afsløringerne om arbejdsforholdene hos Nemlig.com har Københavns Kommune afsløret massiv underbetaling og alvorlige arbejdsmiljøforhold for chauffører i Intervare A/S, som Nemlig.com er datterselskab til. Det viser den undersøgelse, Københavns Kommune præsenterede forleden.

Kommunens kontrol viser, at Intervare på tre måneder har underbetalt seks chauffører med 419.000 kroner. Beløbet kræves nu efterbetalt. Kontrollen viser også at fem ud af seks chauffører ikke holder ferie.

Sagen har relevans for Albertslund Kommune, da man her tidligere har indstillet indkøb fra Nemlig.com, fordi det kom frem at de ansatte arbejder under arbejdsforhold, som er uforenelige med kommunens indkøbspolitik.

Derfor har undersøgelsen fra Københavns Kommune at gang i en proces i Albertslund Kommune. Her har man også et samarbejde med Intervare A/S.

"Helt uacceptabelt" "Det som fremgår af Københavns Kommunes undersøgelse omkring arbejdsforholdene hos Intervare A/S er helt uacceptabelt. I Albertslund Kommune vil vi ikke tolerere social dumping, og vi vil sikre ordentlige overenskomstforhold. Jeg har derfor bedt forvaltningen om at få Intervare A/S til indenfor 10 dage at dokumentere overfor os, at aflønnings- og overenskomstforhold er i orden", siger borgmester Steen Christiansen (Soc.), og fortsætter:

"Er de ikke det, men underbygges resultaterne fra Københavns Kommunes undersøgelse, og der er tale om mislighold af vores kontrakt med dem, vil jeg indstille til kommunalbestyrelsen, at vi øjeblikkelig stopper samarbejdet med Intervare A/S. Vi har allerede stoppet anvendelsen af Nemlig.com i forhold til indkøb fra institutioner og skoler, med videre."

Albertslund Kommunes kontrakt med Intervare A/S er indgået efter et udbud i 2015. Udbuddet blev gennemført i fællesskab med flere andre vestegnskommuner. Kontrakten er siden blevet forlænget og udløber automatisk den 31. august.

Samarbejdet med Intervare A/S vedrører praktisk hjælp til indkøb, som borgere i eget hjem kan blive visteret til i henhold til serviceloven. Området er omfattet af det der kaldes fritvalgs-bestemmelserne, hvilket betyder at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører.