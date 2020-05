Borgmester Steen Christiansen og resten af Kommunalbestyrelsen ønsker borgernes hjælp til at forestille sig Albertslund med 1/3 flere indbyggere end i dag. I midten af maj modtager alle borgere i Albertslund Kommune over 16 år en invitation til borgersamling. Albertslund Kommune er landets første kommune, der inviterer borgere ned til 16 år med til borgersamling.

Borgersamling skal komme med forslag til fremtidens Albertslund

Albertslund har en lang tradition for at prioritere demokrati og borgerinddragelse højt. Nu skal landets kun anden borgersamling give albertslunderne en stærk stemme i udviklingen af fremtidens by

Albertslund Posten - 06. maj 2020 kl. 06:49 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Demokrati er og har altid været et fundament i Albertslund. Byen har fra start haft fokus på udvikling af et lokalt demokrati med stor vægt på at inddrage hele Albertslund. Nu vil kommunen invitere borgere ind og prøve en borgersamling, som der er gode erfaringer med fra Dublin og København.

Demokratirådgiverne fra We Do Democracy, hjælper Albertslund Kommune med at søsætte den borgersamling, som skal rådgive og komme med anbefalinger til byens politikere om Albertslunds fremtid.

"Albertslund står foran en udvikling af byen som skaber mulighed for op mod 10.000 nye borgere over de næste 10 år. Vi har brug for borgernes hjælp til at forestille os, hvordan et fremtidigt Albertslund skal se ud - hvad skal der til for at bevare og skabe nye stærke fællesskaber, når byen vokser med en tredjedel?", siger borgmester Steen Christiansen.

Hvorfor lige nu? Men hvorfor skal en borgersamling nu på banen?

"I Albertslund Kommune har demokrati altid været et adelsmærke", siger Steen Christiansen. "Med brugergrupper, landets første politik for borgerinddragelse, borgermøder i budgetprocesser og en lang række andre initiativer, hvor borgerne har kunnet byde ind. Nu ønsker vi at lave borgersamlinger, hvor en gruppe borgere i længere tid arbejder i dybden med et vigtigt spørgsmål i Albertslund, og på den baggrund rådgiver og kommer med konkrete anbefalinger til os politikere. Jeg håber mange borgere vil melde sig, så vi kan stå på nogle solide anbefalinger for byens udvikling."

Et supplememt Borgersamlingen er et supplement til de mere traditionelle inddragelsesformater som f.eks. høringer og permanente råd/udvalg. I midten af maj sender kommunen invitationer ud til alle borgere i Albertslund, som er fyldt 16 år. De inviteres til at melde sig som interesserede i at deltage i borgersamlingen, som altså får betydning for byens fremtid. Blandt alle interesserede udtrækker We Do Democracy et repræsentativt udsnit af borgerne som over et par måneder kommer til at arbejde i dybden med hvilken by Albertslund skal være i fremtiden med potentielt 10.000 nye borgere.

Den anden borgersamling i Danmark We Do Democracy har faciliteret landets første borgersamling. Det var i Københavns Kommune, hvor politikerne ønskede hjælp af borgerne til at forestille sig, hvordan gaderne i indre by i København (Middelalderbyen) bedst muligt kan bruges i fremtidens by med færre biler. På fem møder fra august til november 2019 drøftede borgersamlingen behov, konsekvenser og muligheder for hverdagslivet i indre by, hvis man begrænser bilernes adgang. På den baggrund præsenterede borgersamlingen efterfølgende deres arbejde med ni anbefalinger og seks bærende værdier på et dialogmøde. Anbefalingerne er blevet samlet i en hvidbog, som politikerne forpligter sig til at tage med i det videre arbejde.

Forskellighed mødes Om den model i Albertslund siger Steen Christiansen:

"Vi tror på, at når forskellighed mødes og holdninger, forståelser og tilgange udveksles, er der grobund for at få fat om mange flere nuancer, og skabe noget bedre fælles. En borgersamling med et repræsentativt udvalg af borgere, skal ikke forsvare en partilinje eller interesseorganisations dagsorden. Borgerne skal på baggrund af den viden, de får undervejs, og den dialog, de har med hinanden, udarbejde en række anbefalinger, som vil få betydning for den by, de ønsker sig. På den måde træder borgerne direkte ind i demokratiet. Det synes jeg, der er noget rigtigt og vigtigt ved, som jeg forventer mig meget af. I det her tilfælde tror jeg det kan tage forudsætningerne for en bæredygtig byudvikling et nyt sted hen."

Udvikling af demokratiet beslutningen om at udvikle demokratiet i Albertslund med et ambitiøst borgersamlingsforløb har politikerne også sagt ja til at støtte op om borgersamlingens arbejde og anbefalinger. I beslutningen står:

"...]Og Kommunalbestyrelsen støtter op omkring Borgersamlingens arbejde og udfald af anbefalinger - uanset andre politiske dagsordner og strategier. Kommunalbestyrelsen vil desuden behandle anbefalingen i relevante fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen og i den forbindelse også redegøre for, hvordan anbefalingerne bliver fulgt - og eventuelt ikke fulgt."