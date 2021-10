Nu inviteres borgerne til at være med, når hverdagen for Kroppedal Museum skal tilrettelægges.

Send til din ven. X Artiklen: Borgerne kan være med til at bestemme på Kroppedal Museum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerne kan være med til at bestemme på Kroppedal Museum

Medlemmer af ny forening kommer helt tæt på Kroppedal Museums arbejde

Albertslund Posten - 25. oktober 2021 kl. 06:32 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Kroppedal Museum rummer historiske genstande, spændende fortællinger og eksperter i fortiden. Og snart også en forening, hvor museets venner oplever det hele tæt på.

Den 28. oktober er der stiftende generalforsamling for Kroppedal Museumsforening, der vil levere en bred vifte af tilbud til medlemmerne.

"Foredragsaftener og udflugter til vores arkæologiske udgravninger er bare to af de ting, vi vil byde medlemmerne af Kroppedal Museumsforening på", siger Mads Thernøe, der er leder af Kroppedal Museum. "Vi vil også invitere medlemmerne til at være med i vores arbejde på museet. Lige fra at genskabe museets gamle gårdhave til at være museumsværter i vores butik".

Ekstra tilbud om oplevelser og aktiviteter Museumsforeningen oprettes efter en årrække, hvor borgere har efterspurgt muligheder for at være med i museets hverdag. Det behov efterkommer foreningen, da dens medlemmer vil få ekstra mange tilbud særarrangementer, hvor museets inspektører løfter sløret for deres nyeste fund. Ligesom de vil få muligheden for selv at deltage i genskabelsen og formidlingen af Vestegnens historie.

"På museet er vi vilde efter at få samlet alle dem, der gerne vil trakteres med ekstra mange historiske tilbud," fortæller Mads Thernøe. Og fortsætter: "Samtidig håber vi, at den nye forening vil få endnu flere til at være en del af vores hverdag på museet, hvor de kan lave oplevelser for andre gæster. På den måde kan foreningen samle alle, der brænder for at lære historien bedre at kende. Og som gerne vil være med i museets arbejde med at formidle den til andre."

Alle er velkomne Kroppedal Museumsforening bliver stiftet 28. oktober kl. 18 i museets lokaler, der ligger på Kroppedals Allé i Taastrup. Ved den stiftende generalforsamling fortæller Mads Thernøe om museets arbejde, ligesom museumsinspektør Linda Boye holder et foredrag om arkæologi på Vestegnen. Samtidig byder museet på mad, øl og vand til de fremmødte.

Af hensyn til planlægningen kræver generalforsamlingen tilmelding. Det kan ske via tlf. 43303004 eller mail til Majken Petersen på majken.petersen@kroppedal.dk