Alle er velkomne til at være med i gruppen og præge den med sine ideer, llyder det fra Diana Vang, Serife Demir, Dorthe Ermark og Elmer Jensen. Foto: FDL.

Borgergruppe opfordrer: Kom og vær med i arbejdet for mere tryghed

Vi udgør kun en del af den tryghedsskabende indsats, siger gruppe, der afviser kritik og efterlyser nye ideer i stedet for

Albertslund Posten - 26. august 2020 kl. 05:06 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uden borgerne i det tryghedsskabende arbejde går det ikke, lyder budskabet fra Den Kriminalpræventive Enhed (DKE)

Den bold har en gruppe borgere grebet. Som vi tidligere har omtalt, er en samarbejdsgruppe, som består af beboere primært fra Syd, Klub Svanen, Albertslund Boligsociale Center og Den Kriminalpræventive Enhed, blevet dannet.

De vil sammen skabe nogle aktiviteter, som skal inddrage flere borgere. Heriblandt, som tidligere omtalt, et borger-arrangement, hvor også unge inviteres med, og lige netop den del skabte en del kritiske reaktioner på avisens Facebook-side.

Flere reagerede på, om der nu skulle laves "en fest for de kriminelle i byen". Men den kritik er misforstået, mener gruppen, der består af Diana Vang, Dorthe Ermark, Elmer Jensen og Serife Demir.

Præg arbejdet "Det er ikke kun for de unge, men for hele byen. Og de unge vi gerne vil i dialog med, det er ikke de hårde kriminelle. Det er politiets og DKEs opgave at få fat i dem", siger Diana Vang.

"Dem vi gerne vil i dialog med, er en yngre gruppe fra 13-17 år, som nogle opfatter som at have en lidt støjende adfærd. Vi tror på, at det her arrangement vil inddrage dem, sammen med mange andre, og det kan blive et arrangement hvor vi kan se hinanden an i øjenhøjde."

De øvrige i gruppen afviser også kritikken, og de kommer med en opfordring:

"Vi vil meget gerne have flere med i gruppen, og have nogle nye ideer på bordet. Så hvis man mener vi gør det forkerte, og man selv har andre ideer, så kom og vær med til at præge arbejdet", siger Dorthe Ermark, mens Elmer Jensen gentager sin tidligere opfordring om at interesserede kan kontakte ham - på telefon 22 27 49 51.

Mange slags unge Om kritikken af det, der blev kaldt en fest for de unge, siger Kasper Fisker fra DKE:

"Festen er i virkeligheden det mindste af det hele. Det vi har sat i gang, er en bred vifte af tiltag, hvor borgergruppens initiativer er en del af det. Og så er det jo vigtigt at huske, at der er mange forskellige grupper unge. Det er ikke en ensartet masse."

Han bekræfter, at det er DKE og politiet der har fokus på de hårde kriminelle i byen. Mens det er en helt anden gruppe, der nævnes som at kunne inddrages i borger-arrangementet.