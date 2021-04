Der skal en ny tandlægestol ind i Sundhedshuset. Når den er monteret, er man klar til at tage imod kontanthjælpsmodtagere med behov for tandbehandling. Foto: lev dolgachov/Syda Productions - stock.adobe.c

Borgere på kontanthjælp kan nu komme gratis til tandlæge

Nu bliver der etableret en klinik med tandlægestol i Sundhedshuset, der kan sikre gratis tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere i Albertslund

Fremover bliver det muligt for albertslundere på kontanthjælp at få gratis tandbehandling.

Forslaget er en del af budgetforliget, der blev vedtaget sidste år. Enhedslisten har presset på for at få lavet ordningen, og den er nu vedtaget af en enig kommunalbestyrelse.

Tandplejen kommer til at foregå i en ny tandlægestol m.v. der indrettes i den eksisterende tandklinik i Sundhedshuset.

Glædelig sag Helge Bo Jensen (Ø) sagde på kommunalbestyrelsesmødet:

"Det er en rigtig glædelig sag. Borgere på kontanthjælp har hidtil været henvist til at benytte nogle helt urimelige regler med en meget umulig ansøgningsproces og en meget høj egenbetaling. Mange har derfor opgivet at få lavet tænder og har fået ringere tandsundhed af den grund".

"Vi har arbejdet med sagen siden 2017, og det er glædeligt, at efter pres fra Udsatterådet er det lykkedes. Jeg er også glad for, at det er lykkedes at lave et reelt samarbejde med Socialdemokratiet, og at det er en del af budgetforliget".

"Nu sikres der knap 1,2 mio. kr. til formålet - og pengene skal gå til en tandlægestol i Sundhedshuset. Og nu skal så mange som muligt igennem den nye ordning", sagde Helge Bo Jensen, der undrede sig over, at tandbehandling som det eneste ikke er omfattende af det skattefinansierede sundhedsvæsen. "Men man kan jo håbe, at det ændrer sig hen ad vejen, så det bliver gratis for alle - ikke kun kontanthjælpsmodtagere".

Godt samarbejde Paw Østergaard Jensen (S) syntes også godt om den nye ordning.

"Tusind tak for et godt samarbejde og et godt resultat. Og tak til Udsatterådet, der har bidt sig fast i bordet, så vi kunne få det her igennem. Nu håber jeg, at ordningen bredes ud, så så mange som muligt opdager, at ordningen findes".

Bidt jer fast Allan Høyer (DF) sagde, at det var en rigtig god sag.

"Tak Helge og Udsatteråd, fordi I har bidt jer fast. Det er dog ikke helt gratis, for der er stadig egenbetaling på 600 kr. - men det kan man så søge enkeltydelse til".

Kenni Flink (Alt) syntes også godt om sagen. "Det er en af de sager, jeg er mest glad for i budgetaftalen, og mange andre kommuner vil se misundeligt på os for at have gennemført den", sagde han.

Steen Christiansen (S) forhørte sig hos kommunaldirektøren, og kunne meddele:

"For kontanthjælpsmodtagere er der en egenbetaling på 600 kr., mens der borgere, der får socialtandpleje, også får gratis tandbehandling".

Det fik Helge Bo Jensen til at tilføje: "Der er jo kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af socialtandpleje. Når de er det, er tandbehandlingen gratis. Men de detaljer kan vi altid se på - det er jo lovgivningen, der bestemmer det".

Den nye ordning træder i kraft, så snart den nye tandlægestol er indrettet i Sundhedshuset.

Forvaltningen vil i løbet af kort tid sende et brev til alle borgere på kontanthjælp med en orientering om det nye tilbud om vederlagsfri socialtandpleje.