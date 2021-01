Klimaplanen for Albertslund sættes til virtuel debat 11. februar. Foto: Jesper Ravn/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scan

Borgere kaldes til debat om klima - over nettet

Borgmester og udvalgsformand deltager i virtuelt debatmøde

28. januar 2021

En rask debat mellem borgere og politikere skal vi ikke snydes for i denne tid, selv om mange er nødt til at blive hjemme, på grund af Corona.

Så må man, som med så meget andet i denne tid, mødes over nettet. Så der er lagt op til et virtuelt debatmøde, når Bedsteforældrenes KlimaAktion torsdag 11. februar klokken 19.30 sætter klimaet på dagsorden.

Borgmester Steen Christiansen (Soc.) og formanden for miljø- og byudvalget, Leif Pedersen (Soc.), deltager i debatmødet, der tager udgangspunkt i forslaget til en ny klimaplan.

"Ved en umiddelbar betragtning er udkastet til ny klimaplan såmænd ikke værst. Det indeholder mange udmærkede konkrete initiativer og de oplistede klimamål er for det meste yderst prisværdige. Som helhed er den en positiv overraskelse og viser, at Albertslund et langt stykke hen ad vejen er villig til at blive en endnu mere grøn og bæredygtig kommune. Men den har også nogle alvorlige mangler", siger Alex Larsen fra Bedsteforældrenes KlimaAktion.

"I vores øjne, er den alvorligste mangel, at de mange planer Albertslund har om byudvikling, der indebærer en hel del nybyggeri af boliger/erhverv, stort set ikke er omtalt i planen. Vi mener, at den fremtidige byudvikling selvfølgelig skal være bæredygtig og klimaneutral - og her er det især byggeriet med beton, der er den store synder for klimaet. Hele 7 procentaf de globale udledninger af CO2 skyldes beton."

Sæt klimamål Derfor foreslår Bedsteforældrenes KlimaAktion, at hele byudviklingen inddrages i klimaplan 2050 og tages med i beregningerne af Albertslunds klimaaftryk. Foreningen har også indgivet et høringssvar til klimaplanen.

Til at indlede mødet har man inviteret bæredygtighedsingeniør Magnus Dalsgaard Smith.

"Han vil fortælle om hvordan det er realistisk - både økonomisk og praktisk - at bygge bæredygtigt. Blandt andet med livscyklusanalyser, der fortæller hvor stor miljø- og klimabelastning et byggeri vil have i hele dets levetid - materialer, opførelse, drift og senere genbrug/genanvendelse, når bygningen ikke kan stå længere", siger Alex Larsen.

Han mener, at Albertslund bør sætte et klimamål for alt nybyggeri i kommunen .

"At sætte mål for klimabelastningen af byggeri via livscyklusanalyser er faktisk også en del af det klimaudspil for byggeriet, som regeringen kom med før jul. Desværre opererer man her med alt for høje grænser og man vil vente med at indføre disse i lovgivningen til 2027, hvilket er alt for sent i forhold til vores muligheder for at leve op til Parisaftalen. Ja det er endda så uambitiøst at selv byggeriets egne erhvervsorganisation (Dansk Byggeri under DI) kritiserer det for at være for uambitiøst", siger Alex Larsen, og tilføjer:

"Så hvorfor skal Albertslund ikke også på dette område være en grøn foregangskommune? Lad os få en grøn og bæredygtig byudvikling."

Debatmødet finder sted på Zoom. Det er derfor nødvendigt at tilmelde sig på mail til Alex Larsen, på adressen alexlarsen18@gmail.com.

Man kan læse mere om mødet på Bedsteforældrenes KlimaAktions hjemmeside.

Baggrund Om baggrunden for mødet skriver Alex Larsen videre:

"På globalt plan står byggeriet for 40 procnet af de samlede udledninger af drivhusgasser, hvoraf halvdelen stammer fra byggeprocessen og fremstilling af byggematerialer. I dansk nybyggeri stammer omtrent 70% af bygningers samlede klimapåvirkning fra produktion og vedligeholdelse af de anvendte materialer.

Meget byggeri i Albertslund er traditionelt betonbyggeri. Beton er ikke særlig bæredygtigt og vil ikke blive det indenfor en overskuelig tidshorisont. I flg. tænketanken Concito står beton for 7 % af den globale udledning af CO2.

Forskningsresultater har vist, at det allerede med eksisterende materialer og teknologier er muligt at opnå en 77% reduktion af udledningen fra materialeforbrug ved at ændre byggematerialer til primært biobaserede byggematerialer som træ, frem for byggematerialer som beton og mineraluld.

Hertil kommer, at biologiske byggematerialer (f.eks. træ) i deres vækstfase optager CO2 fra atmosfæren, som bliver i bygningen som et CO2-lager, og kan altså give bygningen et negativt CO2 aftryk, så længe den står.

Som et alternativ til beton fremhæver Energistyrelsen for eksempel CLT (Cross Laminatet Timber) (det er sammenlimet træ), der kan anvendes til "vægge, etagedæk og tagkonstruktioner (over terræn)". Det er betydeligt mere bæredygtigt og selvom det umiddelbart er lidt dyrere i anskaffelse, har det økonomiske fordele i forhold til montering, byggetid m.v., så det samlet set ofte kan betale sig. Det har også den fordel, at det kan anvendes i byggeri op til 10 etager. Ovenstående er blot ét eksempel på alternative bæredygtige materialer.

Også andre analyser viser, at bæredygtigt byggeri i al væsentlighed ikke er dyrere end det traditionelle.

Konkret foreslår vi

- At Albertslund kommune til en begyndelse stiller krav om, at alt nybyggeri i kommunen (offentligt såvel som privat erhvervs- og boligbyggeri) opføres med et loft på maksimalt 6,5 kg. CO2-ækv pr. kvadratmeter pr. år over dets fulde livscyklus - heraf både iht. drift- og indlejret klimapåvirkning og løbende øger dette krav. Dette bør være et mål i klimaplanen for alt nybyggeri allerede fra 2021.

- At kommunen allerede nu stiller dette krav til nybyggeri i forbindelse med salg af kommunalt ejet byggegrunde til private investorer. Fx i form af tinglysning af servitutter.

o At byggeriets udledning indregnes i kommunes CO2 regnskab, da denne udledningskilde er stor, og tæt knyttet Albertslund udviklingsstrategi. Værktøjerne og datagrundlaget er allerede tilgængelige for estimering af nybyggeriets klimapåvirkning.

- At Albertslund kommune udarbejder en konkret handlingsplan for hvordan der opnås en reduktion af nybyggeriets klimapåvirkning fra indlejret klimapåvirkning (kommunalt og privat nybyggeri). En reduktion som skal være på linje med de reduktionsmål som er bundet i den vedtagne klimalov.

- Krav om at tage på bygninger enten skal være grønne (opsuge CO2) eller have energiproduktion (fx solceller)."

