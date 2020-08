"Det handler meget om, at borgere og familier ikke har fået den hjælp de har brug for og ret til", siger Bjarke Juul, formand for DH-Albertslund. Arkivfoto.

Borgere er gået sammen om nødråb: Brug for større indsats for handicappede

"1. Den manglende hjælp til børnefamilier og psykiske sårbare personer. 2. Hvorfor er det, at vi mere end 10 år efter at FN-konventionen blev ratificeret stadig ikke kan se, at det er noget kommunen arbejder med at få indarbejdet i kommunens daglige arbejde i forvaltningen og blandt Jer politikere. 3. Hvis I ikke mener I kan løfte opgaven - så fortæl det til regeringen."

"Det er et faktum, at mange børnefamilier har så stor forsinkelse på deres sager, så det ender med klager. Det er også et problem her i Albertslund. Der er brug for at man ikke skal være jurist for at kunne tale sin sag overfor kommunen."