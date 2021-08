"Book en ladestander" er sat fri i Albertslund. Forsøget kører måneden ud. Pressefoto: Gate 21 Foto: Rasmus Degnbol

Book ladetid: Det skal være nemmere at køre elbil

Nyt projekt tester muligheden for at booke en ladestander i Albertslund

Albertslund Posten - 12. august 2021 kl. 05:24 Af Jørgen Brieghel

Alle elbilister kan nu booke ladestandere i Godthåbsparken i Albertslund i appen Powerfuel. Det bliver første gang, at elbilister har mulighed for at bestille ladetid og dermed være på forkant med deres færden.

Region Hovedstaden står for projektet, der styres af Gate21 i Albertslund under navnet "Book en ladestander".

Elbiler spiller en afgørende plads i fremtidens grønne transport. Men før elbilernes fulde potentiale kan indfries, skal der først skabes den nødvendige infrastruktur, så elbiler nemt kan komme fra A til B - også over længere distancer.

En af de større barrierer for at købe en elbil er, at det kan være svært at planlægge sin rute i forhold til, hvornår man har adgang til en ladestander.

Book en ladestander I Region Hovedstadens projekt 'Book en Ladestander' tester man muligheden for at booke en ladestander.

I appen Powerfuel er det for første gang muligt at booke en ladestander og bestille ladetid.

Formålet med projektet er at blive klogere på, hvilke eventuelle barrierer, der fremadrettet skal tages hensyn til, når infrastrukturen omkring elbiler skal udbygges og elbiler skal fremmes.

Flere vælger elbiler "I takt med at flere dele af transportsektoren elektrificeres, så har vi brug for at tænke og indrette ladeinfrastrukturen mere strategisk. Vi har brug for brugernes input og ønsker. Derfor er projektet 'Book en Ladestander' et spændende initiativ, fordi det tager fat på en vigtig udfordring for bilisterne, når de står overfor valget om at skulle skifte biltype. Det kan hjælpe med at sikre mere fornuftige investeringer, bedre udnyttelse af infrastrukturen - og i sidste ende betyde, at flere vælger elbiler frem for benzin- og dieselbiler," fortæller Christian Nolsøe Nielsen, formand for fdel - forenede danske elbilister i en pressemeddelse.

Booking sættes nu fri i Albertslund Testperioden er sat i gang ved Godthåbsparken, som er et meget stort boligområde i Albertslund Kommune med over 800 boliger.

"I Region Hovedstaden har vi satset benhårdt på elbilområdet og har en ambition om at være foregangsregion for udvikling af klimavenlig transport. En del af ambitionen er, at vi vil være testområde for udbygningen af markedet for elbiler og ladeinfrastruktur, og vi er godt på vej. Derfor er jeg glad for, at Book en ladestander er endnu et skridt i den rigtige retning, der kan hjælpe med at gøre det trygt at køre elbil, også på lange distancer," siger Jens Mandrup, formand, Trafikudvalget i Region Hovedstaden.

Derudover testes "Book en Ladestander" på arbejdspladser i Næstved, Ballerup og Ringsted samt ved Måløv Bibliotek.