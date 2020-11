Fra datacentralen produceres overskudsvarme til mellem 150 og 300 husstande i Albertslund. Privatfoto.

Boliger får varme fra datacenter

Overskudsvarme fra datacenter i Smedeland har i fem år kommet husstande til gavn

13. november 2020

I Smedeland ligger et datacenter, der hvert år leverer mellem 1.500 og 3.000 MWh i overskudsvarme til fjernevarmenettet i Albertslund. Det svarer til opvarmning af mellem 150 og 300 husstande om året.

Sådan har det været det seneste fem år.

Siden 2015 har Albertslund Kommune samarbejdet med virksomheden Sentia om at bruge overskudsvarme fra et datacenter i Smedeland til opvarmning af huse i kommunen.

Overskudsvarme er et spildprodukt fra køling af datacentre, der betegnes som "hjertet" i det digitale økosystem og er en af de vigtige forudsætninger for et digitalt samfund. Med den stigende brug af data i både arbejds- og privatliv er der store muligheder i at bruge overskudsvarme til huse i stedet for at "fyre for gråspurvene", som man siger.

Sentias datacenter i Smedeland har eksisteret siden 2003, og siden 2009 har det været forsynet med 100 procent grøn strøm fra vindenergi.

"Klimaændringer er en realitet. Vi har som virksomheder også et ansvar for at beskytte planeten. Overskudsvarme er et konkret eksempel på dette, og vi har brug for teknologi for at kunne tilpasse os og handle", siger Theis Hagemann Linnet, Technology Director hos Sentia.

"Teknologien hjælper os til at skabe overblik og måle miljømæssig påvirkning, data kan skabe indsigt i, hvordan ressourcer kan reduceres eller omstilles, og digitale samarbejdsformer kan reducere behovet for rejser. Så der er mange steder, hvor vi kan sætte ind og hjælpe andre med at gøre det samme."

Store fordele Set fra Albertslund Kommunes side er der store fordele ved samarbejde med Sentia:

"Albertslund Kommune har en lang tradition for at have fokus på miljø og klima baseret på en tæt dialog med borgere og virksomheder. Vi var første kommune med grønne regnskaber i starten af 1990'erne, vi var første kommune til at blive miljøcertificeret, og derfor var det naturligt også at samarbejde om at udnytte overskudsvarmen fra datacentret. Det passede samtidig godt ind i at bruge hele området Hersted Industripark som et levende laboratorium for energibesparende tiltag, smart cities og anvendelse af ny teknologi," siger borgmester Steen Christiansen fra Albertslund Kommune.

Henrik Madsen, der er professor ved DTU Compute og leder af Centre for IT-Intelligent Energy Systems in Cities (CITIES), ser store muligheder i brug af overskudsvarme:

"Der er et kæmpe potentiale i at udnytte overskudsvarme fra datacentre. Især hvis man samtidig foretager datadynamisk optimering af fjernvarmen, dvs. sænker og styrer fremløbstemperaturen via intelligent styring baseret på flere her og nu-datakilder, herunder vejrdata fra lokale målestationer. Endelig er der fra politisk hold for nylig ryddet nogle afgiftsmæssige forhindringer af vejen, så der er masser af god logik i at etablere flere, lignende samarbejder lokalt."

En kortlægning fra DTU viser, at 190.000 husstande på sigt kan opvarmes med energi fra overskudsvarme, og at datacentrene udgør en vigtig del.

