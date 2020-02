Fra balladen nytårsaften, hvor brandfolk blev beskudt med fyrværkeri. Foto: Presse-fotos.dk.

Boligafdelinger gør status efter nytårs-ballade: Få nu talt med jeres børn

Uroen kostede afdelinger i VA og AB i alt 30.000 kroner. Midt i ærgrelsen er der ros til unge for at have hjulpet til

Albertslund Posten - 11. februar 2020 kl. 06:25 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ballade, der opstod nytårsaften i Fosgården, har kostet boligafdelingerne VA og AB i Nord i alt 30.000 kroner.

Sådan lyder meldingen fra boligafdelingerne, der i et fælles opslag til beboerne gør status på balladen.

Som tidligere omtalt var der sat brand i en affaldscontainer, og brandfolk blev lokket i baghold og beskud med fyrværkeri af unge. En 17-årig dreng blev anholdt for at affyre bomberør mod brandvæsenet.

I opslaget skriver bestyrelserne i VA og AB, Albertslund Nord, under overskriften "Hvordan kan nytårsaften gå så galt igen", at udgifterne vækker ærgrelse.

Det er penge, som "vi helt klart har kunnet bruge på andre ting", skriver afdelingerne.

Begivenhederne beskrives som "helt uacceptable", og muligheden for at sætte familier på gaden, hvis unge fra området dømmes skyldige, fremhæves. Men samtidig mener afdelingerne også, at mediedækningen ikke har givet det fulde billede af begivenhederne og området.

Alle skal tage ansvar En gruppe unges forsøg på at dæmpe urolighederne fremhæves som positivt. Det er et vigtigt budskab at sende nu, siger Kirsten Mogensen, formand for bestyrelsen i AB Nord, til AP.

"Der var unge, der hjalp til, som forsøgte at gøre noget. Andre kan også hjælpe hvis vi skal undgå sådan noget her igen."

Hun fremhæver både at være opmærksom på hvad der sker og fortælle politiet hvis man har set eller hørt noget.

"Men også at forældrene får snakket med deres børn om, at det går bare ikke at lave sådan noget ballade. Det er vigtigt, at vi alle tager et ansvar."

Kirsten Mogensen forventer også, at boligafdelingerne gennem ABC vil prøve at få fat i de unge og lave opsøgende arbejde. Men samtidig understreger hun, at det ikke er endeligt afgjort, om det er unge fra boligområdet, der begik balladen, eller om det var unge udefra.

"Så er det også vigtigt at sige, at så meget ramt var vi heller ikke. I forhold til de mange brande der ramte Albertslund for nogle år siden, så var det her vel nærmest nytårsløjer."

Ifølge vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi nytårsaften kom ingen til skade, og det betegnede han som "mere held end forstand".