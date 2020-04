Bogdebut: Lysglimt midt i en mørketid

I en mørketid, som den vi lever i nu, hvor der er lukket ned for vores sociale liv, må vi lede efter de små glimt af lys som hverdagen bringer.

Den handler om, hvordan hun og hendes tre yngre søskende som børn mistede deres far, og de lysglimt som de oplevede midt i sorgen.

26. marts skulle Elisabeth have holdt en stor bogreception i bofællesskabet Lange Engs fælleshus, der ligger midt i Albertslund.

"Det blev nu alligevel en rigtig festdag", fortæller Elisabeth, hvor hun blandt andet skålede i hvidvin over Messenger med gamle studieveninder.

For fire år siden fik Elisabeth ideen til at skrive en bog om, hvordan børn oplever tabet af en forælder, og hvordan det præger dem livet igennem.

I 2017 havde hun lange dybe samtaler med sine tre yngre søskende, der var 3 ½, 6 og 9 år, da de mistede deres far.

Det tog lang tid at skrive bogen, da hele familien blev inddraget i skriveprocessen. I 2019 lå bogen færdig, nu manglede forfatteren blot et forlag, der ville udgive den.

Forsiden og bagsiden er prydet af et maleri af sognepræst og billedkunster Marianne Fischer fra Opstandelseskirken.

Den beskriver hvordan forfatteren og hendes tre søskende oplevede deres livs største krise, tabet af deres far.

Den bringer håb om, at ethvert barn eller forælder i krise, ved familiens og venners hjælp kan genfinde troen på, at lyset altid vil sejre over mørket.