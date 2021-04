Det var de smalle flertals aften på rådhuset, på det seneste møde i kommunalbestyrelsen.

Send til din ven. X Artiklen: Børnepasning splitter politikerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnepasning splitter politikerne

Et forslag fra DF om et maksimumsantal på 100 børn i daginstitutionerne blev stemt ned med stemmerne 11-10. Vi er nødt til at sikre plads nok til institutionerne, siger borgmester

Albertslund Posten - 28. april 2021 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Der stod et smalt flertal på 11 mod 10 bag en beslutning om at udvide antallet af daginstitutions-pladser de næste 10 år, da kommunalbestyrelsen på sit seneste møde diskuterede fremtidens børnepasning i Albertslund.

Et lige så smalt flertal stemte et forslag fra DF ned om at sætte en maksimumsgrænse på 100 børn, lig med 133 enheder, når der skal bygges nye daginstitutioner.

Politikerne er med andre ord meget splittede i spørgsmålet, og sagen og debatten har baggrund i en befolknings-prognose, der viser et stigende behov for flere daginstitutions-pladser. Flertallet bestod af Socialdemokratiet og SF, der ikke ville garantere, at institutionerne ikke måtte huse mere end 100 børn, lig med 133 enheder, og derfor stemte de øvrige partier imod.

"Vi er nødt til at have en fleksibilitet i forslaget. Vi er ikke uenige om at institutionerne ikke skal være for store, men vi står overfor en byudvikling, hvor der vil være stor forskel på om vi skal bygge 10 eller 20 institutioner. Det kan blive et problem at finde pladsen til institutionerne, hvis man lægger sig fast på et snævert maksimum, og i forhold til det vi ellers vil med byen", sagde borgmester Steen Christiansen (Soc.).

"Børnefabrikker" Men fra flere sider var man meget uenige:

"Vi er meget bekymret for den størrelse der lægges op til. De seneste tre institutioner er bygget til 100 børn. Vi har ikke hørt nogle forældre der efterspørger instituitoner der er større end dem", sagde Nils Jul Gjerlev (Kons.).

"Vi vil ikke have de her store institutioner, der ligner "børnefabrikker". Vi tror på skovbørnehaver og mindre enheder", sagde Tina B. Nielsen (DF).

Muligheden for at indrette små enheder i store institutioner blev fremhævet af Marianne Burchall (Soc.), formand for Børne- og Skoleudvalget, men det blev afvist af Helge Bo Jensen (Enh.) som "noget snak".

Efter en pause, hvor Socialdemokratiet og SF holdt møder i deres grupper, blev DF-forslaget om en maksiumsgrænse på 100 børn stemt ned med stemmerne 11 mod 10. Leif Pedersen (SF) bemærkede herefter:

"Vi støtter intentionerne i DFs forslag. Rammen er sat for firkantet op, og derfor kan vi ikke støtte det i den nuværende situation. Men det kan godt være vi når frem til en anden holdning senere."

Siden er debatten fortsat for fuldt blus, med en lang stribe debatindlæg her på APs hjemmeside.

Du kan læse nogle af debatindlæggene i den trykte avis i denne uge, og dem allesammen her på sn.dk/albertslund.

relaterede artikler

DEBAT: Ø og Å stemte for at bygge en ny institution til 180 børn 21. april 2021 kl. 14:15