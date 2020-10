Børnenes drager satte forsinket gang i mini-kulturtrappen

Kulturtrappen for de mindste blev blæst i gang torsdag, da børnehavebørn fra Kastanjehuset satte hjemmelavede drager op

Der blev pustet godt, men alle var også betagede af det flotte syn, der ventede deroppe. Kig ud over byen og langt væk i horisonten. Det hele krydret med efterårets smukke farver på træer og buske.

Men nu var Kastanjen ikke kommet for at nyde udsigten.

Nej de skulle sætte drager op. Med sig havde de hjemmelavede drager, og de skulle med vindens hjælp flyve op og markere starten på mini-kulturtrappen - kulturtrappen for de yngste børn.

Det lykkedes ved fælles hjælp at få drager sat op, og der var store smil og vilde jubelråb, da vinden bar dragerne op i den blytunge efterårshimmel.

Kulturtrappen handler om kunst, kultur og dannelse i børnehøjde. Hvert halve år modtager byens skoler og dagtilbud således en kulturtrappe, som er et katalog med en lang række kulturtilbud målrettet de forskellige alderstrin.

De forskellige forløb skal i samarbejdet med årgangens lærere og pædagoger supplere den daglige undervisning og bidrage til at skabe variation for og motivation hos eleverne, så de lærer endnu mere og trives endnu bedre.

Kirsten Schneider, Albertslund Kommunes Musik- og Børnekonsulent fortæller, at det var meningen, at projektet skulle have været indviet i foråret.