Et eksempel på en bogbento. En plakat med qr-koder, som man kan scanne med sin mobil, så får man flere oplysninger om børgerne og bliver hjulpet ind i bøgernes spændende verden.

Børn og bøger i bio blev til 'Børn og bøger med bogbento'

Corona-restriktioner satte gang i nye idéer, der skulle stimulere børns læselyst

Albertslund Posten - 17. maj 2021 kl. 04:57 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Børn i Albertslund skal blive gode til at læse. Det sker på forskellige måder. Senest er kommunen blevet støttet af Undervisningsministeriets Læsepulje, til at fortsætte læselystforløb for kommunens 5.årgange, forløbet hedder: "Børn og bøger i bio".

Forløbet er et samarbejde mellem Skolernes pædagogiske læringscenter (PLC), 5.årgangs elever, lærere, skoleudviklingskonsulenten og børnebibliotekarer fra Folkebiblioteket, hvor eleverne læser på livet løs.

"Vi vil at børn skal læse, så de bliver gode til at læse. I projektet skal eleverne, når der er læst, vælge en bog at arbejde videre med. Eleverne arbejder sammen om at lave en lille video, en Booktrailer som en boganmeldelse", fortæller skoleudviklingskonsulent Maike Rubenkamp.

"Klasserne havde udvalgt en som repræsenterede deres klasse og den indgik i det store fælles kommunale møde, hvor alle elever var samlet i Albertslund bio for at se filmene. Vi havde glædet os til at fortsætte projektet i dette skoleår også, men så kom Corona", siger Maike Rubenkamp.

Måtte tænke kreativt Skolernes vejledere på PLC måtte tænke kreativt og udarbejdede et alternativt forløb, som kunne sikrede at de havde fokus på læselysten.

"Vi ville, at eleverne fik læst og formidlet deres læseoplevelse til andre også i Coronatid. Det kom der i stedet "Børn og bøger med Bogbento" ud af", siger Maike Rubenkamp.

Det er en bogbento Og hvad er en bogbento for noget?

En Bento er et japansk udtryk for madkasse, en særlig æske med små rum i, hvor tingene tager sig delikat ud. En bogbento er derfor blevet til et billede af en bogforside, hvor man interaktivt kan trykke på små ikoner og få foldet mere viden om bogen ud.

Udvalgte bogbentoer "Vi har samlet nogle af skolernes udvalgte Bogbentoer til en samlet plakat, denne plakat er på vej på skolernes PLC og til 5.årgang. På plakaten kan man gå på opdagelse med QR-koder og se hvad der gemmer sig bag de enkelte fotos. Det kan være et resume af bogen, viden om forfatteren, oplæsning, lydeffekter og andre ting der har med bogen at gøre".

Plakaten formidler børnenes læseoplevelser, og kan inspirere til ny læsning for vores børn.

Det lykkedes - trods afstand "Vi ved fra flere læseundersøgelser, at noget af det der betyder mest for elevernes læselyst, er at de får hjælp til at finde de gode bøger, får tid til at læse, at de kan tale med klassekammerater om det de har læst og inspirationen til at læse kommer ofte fra jævnaldrende. Hele forløbet har været eksemplarisk og det har været skønt at se hvordan eleverne er gået op, i deres formidling af det læste. Der er blevet produceret mange fine bogbentoer, som også formidles lokalt. Det har også været dejligt at være sammen om noget fælles i kommunen og at det er lykkedes på trods af afstand og megen fjernundervisning", slutter Maike Rubenkamp.