Børnene fra børnehuset Bækken er rykket over i lokalerne Naverland 28, hvor Jægerhyttens børn i forvejen er indlogeret, mens deres lokaler skimmelrenoveres. Arkivfoto: brie

Børn flyttes til reserveinstitution efter fund af skimmelsvamp

Allerede mandag er børn fra børnehuset Bækken rykket til Naverland 28, hvor børn fra Jægerhytten i forvejen er indlogeret midlertidigt

Albertslund Posten - 23. august 2021 kl. 06:14

Børnene fra børnehuset Bækken, der holder til i lokalerne på Damgårdsvej i Albertslund, blev mandag midlertidigt indlogeret i Naverland 28.

Der er nemlig fundet skimmelsvamp i Bækkens lokaler.

I forbindelse med skimmelfund i Brillesøen og Jægerhytten tidligere på året blev det besluttet i Kommunalbestyrelsen i marts, at der i 2021 skulle gennemføres en skimmelscreening af alle kommunens daginstitutioner. Screeningen af Børnehuset Damgården har nu desværre vist, at der er fundet skimmel i lokalerne, hvor afdeling Bækken har til huse.

På baggrund af resultaterne af målingerne er det forvaltningens vurdering, at det vil være mest fornuftigt at flytte børnene fra Bækken, mens der laves en skimmelsanering. Derfor indkaldte Albertslund Kommune med det samme forældrebestyrelsen i Damgården til møde fredag aften den 20. august, for at informere om situationen og få handlet.

Efterfølgende er alle forældrene til børn i afdeling Bækken forsøgt kontaktet pr. telefon og via mail, så de kan få de relevante informationer, bl.a. at afdeling Bækken i næste uge får til huse i lokalerne på Naverland 28 indtil problemerne med skimmel er løst.

Det oplyser Albertslund Kommune på sin hjemmeside.

På den måde samles hele Børnehuset Damgården i Naverland, hvor den anden afdeling, Jægerhytten, allerede er genhuset imens Jægerhytten renoveres. På Naverland 28 er den nødvendige plads, og de fleste børn kender huset efter at have været der i løbet af sommeren.

Albertslund Kommune sørger for, at forældre kan kontakte en sundhedsplejerske, så forældre også kan få svar på de spørgsmål af sundhedsmæssig karakter, de kan have.

Når institutionen er blevet genhuset, vil forvaltningen i samarbejde med rådgiver foretage yderligere undersøgelser af bygningen for at klarlægge, hvor skimlen stammer fra. På den baggrund udarbejdes en plan for, hvordan problemerne kommes til livs.

Processen med at screene de forskellige institutioner i kommunen for skimmel vil fortsætte for at sikre, at der kan handles på potentielle problemer som i det her tilfælde.