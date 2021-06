Hermed erklærer vi oplevelses-stien for åbnet! Foto: Povl Markussen.

Børn åbnede ny oplevelses-sti

Stien snor sig mellem træerne i Biotopia i Birkelundparken

Albertslund Posten - 09. juni 2021 kl. 13:05 Kontakt redaktionen

Biotopia i Birkelundparken har haft fint besøg af børn fra Børnehuset Hyldespjældet. De kom for at indvie den nye oplevelsessti, der snor sig inden mellem træerne i Biotopia.

Børnene klippede det røde bånd i fin stil, men var så ellers lidt tilbageholdende med at gå ind på stien, for hvad kunne der mon gemme sig inde mellem træerne. Men til alt held gik Povl Markussen fra Verdensmål Centeret først, så børnene glemte hurtigt al ængstelse.

På oplevelsesstien fik de historier om træerne, der spiser lys, om ræven der har hule i Biotopia, om stenen der er kommet med isen i sin tid, og om alle svampene der lystigt spiser de døde træer. Børnene kunne se ned i det fremtidige regnvandsbassin og hilste på ormene i kompostbunken.

"Det er dejligt at se, hvor begejstrede børnene var for at komme en tur på oplevelsesstien", smiler Pernille Vesterløkke.

"Nu har Biotopia fået en ny attraktion, hvor vi skaber nye oplevelser i parken, fortæller om naturen og skubber til både de store og de smås interesse for alt det, der foregår derude. Det er ikke hver dag, børn her i byen får en regnorm i hænderne, men der virker helt naturligt for de små at være tæt på natur og grave i jorden efter dyr", fortsætter Pernille Vesterløkke, der har haft flere skoleklasser på besøg i Biotopia gennem foråret.

Kom på tur "Jeg oplever meget natur-forskrækkelse, når børn fra 4.-7. klasse kommer her i Biotopia. Men heldigvis er mange også modige nok til at se nærmere på insekterne og grave i jorden. På den måde håber jeg, at de får øjnene op for de oplevelser, naturen byder på - selv i en bypark i Albertslund. Det er nemlig ikke kun børnehavebørn, der får en oplevelses ud af at kæle med en bænkebider", siger Pernille Vesterløkke.

Den 29. juni klokken 16.30 kan alle komme en tur på oplevelsesstien, når Naturgruppen og Verdensmål Centeret inviterer til guidede ture på oplevelsesstien i Biotopia i Birkelundparken.

Alle er velkomne til at kigge forbi og fordybe sig i de historier, der gemmer sig bag klaplågerne på oplevelsesstien. Vil man hellere tage turen selv, er der også rig mulighed for det, for oplevelsesstien er åben døgnet rundt.

