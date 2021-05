Bliver skoven ødelagt eller rigere på natur?

Her i AP's spalter har det været diskuteret, om det, der netop nu foregår i skoven i Egelundparken, er ødelæggende eller opbyggende for naturen. Smadrer det skoven, eller skaber det meget mere biodiversitet?

Nu inviterer Kulturøkologisk Forening på en guidet tur rundt i parken, så man selv kan få syn for sagen. "Vi skal ikke gøre os til dommere over, hvem der har ret, og dybest set kan det nok ikke afgøres før om nogle år, når naturen har fået lov til at komme sig igen efter indgrebet, men vi vil gerne vise området, som det ser ud nu, og så kan man danne sig sin egen mening, og forstå det dilemma, vi står I, når vi skal skabe mere biodiversitet i vores by", fortæller Povl Markussen, der vil være guide på turen.