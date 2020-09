Bliver det mon "bar dejli": Viggo leverer en omgang vestjysk humor

Sammen med De Nattergale har han fået nationen til at ligge flad af grin over blandt andet "The Julekalender" og "Canal Wild Card". Nu optræder Viggo Sommer sammen med "his Backhowlers", og de kan opleves på Birkelundgaard den 20. september.