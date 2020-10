Se billedserie Peter Busborg, Jørgen Thorup og Ivan Pedersen - også kaldet Things We Do For Love indtog scenen i Birkelundladen. Foto: Torben Nyman Nielsen Foto: Torben Nyman Nielsen

Birkelundladen gyngede til Ivan, Busborg og Thorup

Forrygende eftermiddag da Kulturhuset Birkelundgaard havde udsolgt koncert med Things We Do For Love

Albertslund Posten - 06. oktober 2020 kl. 06:06 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

"Det blev som vi alle havde forventet og håbet på! - en koncert med gruppen Things We Do For Love blev afviklet på et meget højt niveau", lyder det fra en meget begejstret Knud Tietgen Lund fra Kulturhuset Birkelundgaard.

Her var der søndag koncert med Ivan Pedersen, Peter Busborg og Jørgen Thorup - også kaldet Things We Do For Love.

"De gav den hele armen og man må sige at Birkelundladen gyngede. Det var nogle meget professionelle musikere, som tydeligvis var glade for at spille og underholde med egne kompositioner samt udvalgte klassikere. Koncerten var udsolgt og der var vist ingen af gæsterne der ikke gik hjem uden at man nynnede og havde et stort smil om munden efter sådan en dejlig musikalsk oplevelse. Det må meget gerne gentages", siger Knud Tietgen Lund