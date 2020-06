Birkelundladen åbner igen: Rock uden grill

Så er der igen mulighed for at afholde arrangementer i Birkelundladen.

Det oplyser Kulturhuset Birkelundgaard, og det betyder at arrangementet fredag den 26. juni med Genboerne sættes i gang, og det bliver til "rock uden grill", som det udtrykkes.

"Kulturhuset følger de retningslinjer som sundhedsmyndighederne anbefaler, og det vil sige at der er begrænsede pladser i Birkelundladen", siger Knud Tietgen Lund, presseansvarlig i Kulturhuset Birkelundgaard, og han tilføjer:

"Der bliver god plads mellem stolene, og grundet situationen bliver der ikke mulighed for at grille medbragt mad, vi anbefaler i stedet at man spiser hjemmefra.