Se billedserie Her er den frivillige hjælpegruppe samlet i forbindelse med lanceringen af forårsprogrammet. Foto: Privatfoto

Birkelundladen: Velkommen til foråret er også afsked med en årelang tradition

Forårsprogrammet fra Kulturhuset Birkelundgaard byder på alt fra ølsmagning til rock, pop og alsang. Men ingen Galla Opera

Albertslund Posten - 11. januar 2020 kl. 07:20 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

”Tilstrømningen til Birkelundladen var fantastisk – ja så meget at laden var stopfyldt med forventningsfulde medlemmer. Der blev indløst nyt medlemskab og det meget flotte program blev nærstuderet”, fortæller Ivan Warrer, formand for Kulturhuset Birkelundgaard.

Onsdag var der ”program-release”, og forårets program blev offentliggjort ved et arrangement i Birkelundladen.

”Det er et alsidigt program der venter medlemmerne – fra rock og pop, folkemusik, country og soul/blues til ølsmagning. Niveauet er højt for de kunstnere, der besøger Birkelundladen, og man kan roligt sige, at Albertslund er kommet på landkortet rundt omkring i landet blandt de musikinteresserede”, vurderer Knud Tietgen Lund, presseansvarlig i foreningen.

”2020 bliver skudt i gang med fuld musik, og foråret vil byde på arrangementer med mange forskellige stilarter. I år vil der ikke være Opera i haven. Det skyldes manglende tilskud/økonomi, men der vil som noget nyt være ”Alsang” i samarbejde med Albertslund Musikskoles store symfoniorkester”, skriver Ivan Warrer i forordet til programmet.

Dyrt arrangement Knud Tietgen Lund fortæller til AP, at Kulturhuset Birkelundgaard ikke har haft mulighed for at afvikle den traditionsrige Galla Opera. Det skulle ellers have været 10. gang, arrangementet kunne holdes i haven.

”Kommunen har meddelt, at der ikke længere gives støtte til eksisterende arrangementer – kun nye. Derfor har vi ikke fået den økonomiske støtte, der er nødvendig for at vi har kunnet afvikle arrangementet. Det er et meget dyrt arrangement. Kunstnerne er ikke billige, og der skal lejes scene og lydanlæg. Det har foreningen ikke mulighed for at bære økonomisk – heller ikke selvom billetpriserne blev sat op. Rent faktisk har arrangementet givet underskud hidtil, men det er dækket ind af vores andre arrangementer året igennem”.

Alsang i haven Så den sidste operastrofe er nok sunget i Birkelundhaven. Til gengæld lægges der op til masser af sang i den kommende sæson.

”Vi synes, det er et spændende forårsprogram, vi har lagt frem med en vifte af bred vifte af arrangementer”, siger Knud Tietgen Lund.

”I år har vi taget hul på et nyt arrangement, nemlig alsang i haven. 4. maj finder arrangementet sted. Det er inspireret af alsang-arrangementer, som vi kender i Sverige – og så af 75-året for Danmarks befrielse. Albertslund Musikskole har vi gennem længere tid talt med om at etablere et samarbejde, og det sker her. Symfoniorkestret er med, når der skal synges i Birkelundhaven”.

Så alsang kan meget vel gå hen og blive det arrangement, der skal bære traditionen fra Galla Opera videre.

Forårsprogrammet Men ellers er forårsprogrammet en skønsom blanding af mange forskellige stilarter.

Lotus Bandet er kendt af Birkelundgaard-publikummet som formanden orkester! De indvier forårssæsonen med koncert i laden 26. januar.

Villys trio kan opleves 23. februar, og 26. februar kommer det berømte fynske bryggeri Refsvindinge på besøg. De vil stå for en ølsmagning, der krydres med brygmesterens fortællinger fra det lille, store bryggeri i byen Refsvindinge.

Marts byder på Billyboppers og Maries Festival Band. April står den på Motown og Mynsterland.

Alsang i haven er 4. maj, og måneden byder også på Mojo Hands.

Forårssæsonen slutter i juni med Bamse Madsen Band og Genboerne.

Se detaljerne på foreningens hjemmeside www.akbg.dk

