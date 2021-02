Kulturhuset Birkelundgaard har på grund af corona-restriktioner måttet afvikle arrangementer med færre tilskuere end budgetteret. De manglende indtægter gør det umuligt at afvikle programmet for 2021 som planlagt. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Birkelundgaard-støtte: Et nej er ikke altid et nej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Birkelundgaard-støtte: Et nej er ikke altid et nej

Kulturhuset Birkelundgaard har i første omgang fået afslag på støtte til at dække manglende indtægter i 2020 på grund af corona. Men sagen sendes nu til ny behandling

Albertslund Posten - 19. februar 2021 kl. 06:05 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Et nej er ikke altid et nej. Når det gælder sagen om støtte til Kulturhuset Birkelundgaard er et nej i hvert fald ændret til et måske!

Sagen skal efter en omgang i kommunalbestyrelsen sendes tilbage til ny behandling i kultur- og fritidsudvalget.

Foreningen har søgt tilskud til at dække manglende indtægter som følge af corona-restriktionerne.

Foreningen har måttet aflyse ganske mange arrangementer i foråret. Langt de fleste blev aflyst på grund af force majeure. Dermed var det uden omkostninger for foreningen.

Foreningens program i efteråret er blevet gennemført, da foreningen har været bundet af kontrakter med diverse kunstnere. Grundet corona-restriktioner er arrangementerne dog blevet gennemført med et begrænset antal gæster, hvilket har betydet færre billetindtægter.

Det betyder at foreningen har færre penge at booke arrangementer for i 2021.

Der er ikke råd I første omgang havde et flertal i kultur- og fritidsudvalget fulgt forvaltningens indstilling om ikke at give støtte på 51.700 kr. som foreningen havde søgt.

Men Kenni Flink (AL) ønskede at give støtten og tage pengene fra profileringskontoren. Det var der ikke flertal for, og Kenni Flink ønskede så at få sagen i kommunalbestyrelsen. Det kom den på februarmødet.

Her indledte Hediye Temiz (R):

"Forslaget fra Alternativet er egentlig fint nok. Men vi har lige vedtaget at afsætte en pulje til de foreninger, som ikke får medlemsstøtte. Og det inkluderer og Birkelundgaard. Hvis Birkelundgaard får særlig støtte, kan det danne præcedens. Foreningerne er generelt blevet hårdt ramt under corona, og hvis vi støtter den ene, vil det danne præcedens for de øvrige. Det er der ikke råd til", sagde hun.

Giv et betinget tilskud "Det er rigtigt, at det kan skabe præcedens", sagde Kenni Flink. "Men sidste år brugte vi også profileringspuljen på corona-tiltag. Vi har en forening her med ca. 600 medlemmer, hvoraf en tredjedel er medlemmer uden for byen. Derfor mener jeg godt, vi kan hjælpe foreningen her. Lige som vi holder hånden under foreninger, der får medlemstilskud eller er folkeoplysende, har vi også en forpligtelse til at hjælpe de foreninger, der er velfungerende, så deres økonomi og engagement ikke drænes. Man kunne jo give tilskud på den betingelse, at hvis regnskabet går i nul, skal tilskuddet tilbageføres".

Grænser for præcedens Helge Bo Jensen (EL) sagde, at Kenni Flink havde en pointe.

oreningen har en pæn egenkapital, men de har forpligtelser for de fleste af pengene. Da det er corona, er der vel grænser for, hvor meget præcedens det her kan danne. Jeg synes, vi skal støtte dem, så de kan starte igen. Kunne man ikke finde en mellemvej og give dem eventuelt den halve støtte?", foreslog Helge Bo Jensen.

"Det er ikke et underskud, men mindre indtægter i en velfungerende forening, der laver fantastiske arrangementer med stort ambitionsniveau", mente Lars Gravgaard Hansen (K).

"Hvis man skulle hjælpe dem, kunne man måske gøre det via et lån? For det handler om, at de skal kunne afvikle deres 2021-arrangementer uden at stå med en kæmpe gæld. Det her er et indtægtstab, ikke et underskud".

En samlet løsning "Forvaltningen har været i dialog med andre foreninger, der står i samme situation", sagde Mehmet Kücükakin (SF). "I en anden sag om corona-støtte foreslår forvaltningen, at der afsættes 25 kr. pr. medlem til folkeoplysende foreninger og andre, som ikke får medlemstilskud, og Birkelundgaard hører under den kategori. Kan vi bruge profileringspuljen? Det kan vi da tage med i det videre arbejde i udvalgene, så alle foreninger står lige. Indtil nu støtter vi forvaltningens indstilling".

"Det er rigtigt, hvad Mehmet siger, at vi skal se på en samlet løsning senere - for hele området, ikke kun for Birkelundgaard", sagde Paw Østergaard Jensen (S).

Tilbage til ny behandling "Jeg vil gerne hjælpe Birkelundgaard i den slags situationer", sagde Jørn Jensby (S). "Men sagen er, at der kommer en ansøgning til kulturudvalget, som de har sendt ind. Andre foreninger har ikke haft samme mulighed, og det giver en skævhed. Lad os se på en samlet corona-støtte senere".

"Jeg har kæmpet for den forening i mange år, også sidste år. Det vil jeg også nu", sagde Susanne Storm Lind (S). "Det er ikke fordi vi ikke vil give dem penge. Men lad os se på en samlet løsning senere til alle foreningerne".

Kenni Flink sagde til Jørn Jensby, at alle foreninger har samme mulighed for at sende en ansøgning til udvalget. "Så det argument holder ikke", mente han og foreslog at profileringspuljens midler blev øremærket til corona-hjælp i denne særlige situation.

Mehmet Kücükakin foreslog, at sagen blev sendt tilbage til udvalget og drøftet der.

Sådan blev det.

relaterede artikler

Kulturhuset Birkelundgaard må aflyse stort anlagt præsentation af den nye sæson 03. januar 2021 kl. 07:00

Kulturhuset Birkelundgaard nu åbent for andre foreninger 17. september 2020 kl. 06:36