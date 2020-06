Kulturhuset Birkelundgaard er klar til at åbne igen

Birkelundgaard-laden åbner igen og er klar med nyt program

Nyt program for efteråret 2020 er klar, og det byder på en masse kendte musikere

Kulturhuset Birkelundgaard starter igen med Genboerne fredag den 26. juni, og her får gæsterne udleveret det nye program til efterårets arrangementer i Birkelundladen. .

Som appetitvækker kan nævnes at Rock Nalle og Michelle Birkballe kommer og giver den gas med den sorte amerikanske musik - rock'n'roll, soul og blues.

Viggo Sommer and his Backhowlers vil underholde med vestjysk humor i musikalsk sammenhæng. En rigtig hyggelig aften kan forventes, lyder det fra kulturforeningen.

Live Strings Kvartet med den verdenskendte Live Johansson i spidsen spiller klassisk musik, og dermed åbner Kulturhuset Birkelundgaard igen for nye tiltag indenfor den musikalske verden.

"Et spændende arrangement som vi ved mange af vores gæster ser frem til", siger Knud Tietgen Lund fra kulturforeningen.

Vi kender formentlig alle musikeren og sangeren Ivan Pedersen - han kommer sammen med Jørgen Thorup og Peter Busborg i gruppen TWDFL - Things We Do For Love, og de giver publikum tidløs rockmusik.