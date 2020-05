Ivan Warrer. Arkivfoto Foto: Martin Kleisberg

Birkelundgaard-formand: Derfor er det ikke bare let at åbne laden for alle

Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard skal have sin låneaftale fornyet, og der lægges op til at flere foreninger skak kunne bruge lokaliteterne. Men det er ikke så enkelt, men

Albertslund Posten - 08. maj 2020 kl. 06:47 Af Jørgen Brieghel

Som del af den nye låneaftale mellem kommunen og Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard er målet om, at flere af Albertslunds foreninger skal kunne bruge Birkelundgaard-laden.

Men det er ikke så let, som det lyder, er meldingen fra foreningen formand Ivan Warrer.

I et notat til politikerne uddyber han.

"Foreningen har omkring 600 medlemmer. De meget aktive 40 frivillige gør alle en stor og gratis indsats for borgerne i Albertslund. Foreningen er Albertslunds største kulturinstitution drevet udelukkende af frivillige. Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard er en vigtig brik, der er med til at sætte Albertslund pa landkortet i kulturkredse", mener Ivan Warrer.

Et stort engagement

"Det kræver selvsagt et stort engagement og en hel del arbejde fra en masse mennesker", fortsætter Ivan Warrer. "Det kræver også, at Kulturhuset er ude i hele og halve år i forvejen for at fa talt med kunstnere og fa kontrakterne i hus med disse til en pris, der er attraktiv. Det er et puslespil for at fa tilpasset mulighederne, da kalenderen hos kunstnerne meget ofte har meget begrænsede muligheder. Det er derfor afgørende, at foreningen frit kan disponere over Birkelundladen. Derfor er vi nødt til at bede andre om at være ude i meget god tid, hvis de vil indgå et samarbejde med os, så deres ønsker kan tilpasses i vores bookingkalender".

Dyrt udstyr

Når alle arrangementer i laden skal foregå i regi af Kulturhuset Birkelundgaard, er forklaringen ifølge Ivan Warrer:

"Der står for over 100.000 kr. udstyr i laden. Købt for medlemmernes penge eller sponsoreret af fonde til foreningen Kulturhuset Birkelundgaard. Det kan ikke benyttes uden nøje oplæring og instruktion. Dette for at undgå nedbrud grundet fejlbetjening og som efterfølgende kan forårsage en aflysning af arrangementer for Kulturhuset Birkelundgaard. Det vil betyde ekstra arbejde for os, og en ukendt omkostning og merudgift i henhold til indgåede kontrakter ved aflysning."

Frivillighed under pres

Når laden ikke udnyttes mere end den gør, er forklaringen ifølge Ivan Warrer:

"Vi har de seneste år haft 20 - 22 arrangementer årligt. Det kræver ganske meget arbejde fra mange mennesker. Forberedelse med indkøb, møder med artister, opstilling og evt. ændringer af bordopstilling, lys- og lydindstillinger bare for at nævne nogle fa ting. Pa selve dagen kræves 20 personer for at afvikle et arrangement. Vi kan ikke med det nuværende antal frivillige påtage os flere arrangementer uden en meget betydelig udvidelse af engagerede frivillige. Og alle ved, at frivilligheden er under pres".

Ansvar for laden

Endelig er der ansvaret for laden.

Ivan Warrer siger, at Kulturhuset ved den nuværende og også den nye låneaftale har ansvaret for lån af lokalerne, hvilket foreningen ikke har misligholdt pa noget tidspunkt gennem årene.

"Det ma være klart, at det ansvar ikke kan tages, når foreningen ikke er til stede, hvis andre gives adgang til det lånte. Vi i foreningen har ved vores langvarige samarbejde med kommunen efterhånden en viden om, hvordan tingene fungerer og installationerne betjenes i de lånte lokaler. Det gælder gulvvarmen, betjening af ovenlysvinduerne, tyveri- og brandalarmen, brandslukningsudstyr samt beredskabsplaner og også, hvordan man renholder f.eks. de nye vandfri urinaler på toiletterne. Hvis andre foreninger låner lokalerne uden vores medvirken, er det juridiske ansvar stadig vores. Hvordan har man tænkt sig, at alle disse erfaringer skal videregives, hvis laden udlånes til andre uden vores medvirken?".

Og Ivan Warrer slutter ned at konkludere:

"Kulturhuset Birkelundgaard ser ikke muligheden for, at de lånte lokaler kan åbnes for afholdelse af arrangementer ledet af andre interessenter, da vi derved mister vores kontrol af det lånte og dermed ikke kan stå inde for skader pa bygninger og inventar, som angivet i en låneaftale mellem os og kommunen. Det samme gælder for udstyr og inventar, der er ejet og etableret af Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard".