Dengang da der var gang i den i Birkelundgaardladen. Men en stor del af arrangementerne i 2020 fandt sted med færre tilskuere end beregnet - på grund af corona-restriktioner. Arkivfoto

Birkelundgaard-forening får nej til corona-særtilskud

Kulturhuset Birkelundgaard har søgt om kommunalt tilskud til at dække manglende billetindtægter. Politisk flertalt siger nej

Albertslund Posten - 04. februar 2021

Corona-restriktionerne påvirker i den grad foreningslivet og spillestedernes økonomi.

Lige nu er alt lukket ned, men der har været perioder i 2020, hvor bl.a. Kulturhuset Birkelundgaard kunne holde arrangementer i Birkelundgaard-laden.

Dog ikke med helt så mange, som man havde regnet med. Fordi der var særlige krav til afholdelse af arrangementer.

Det har betydet færre penge i kassen. 51.700 kr. mindre end beregnet.

Og derfor har foreningen søgt støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget på 50.000 kr.

"Foreningen har været bundet af kontrakter i 2020, der allerede var på plads inden corona-nedlukningen ramte. En gennemførelse af arrangementerne med et meget begrænset besøgstal på max. 100 var nødvendig, da vi skal overholde de fastsatte afstands- og kvadratmeter kravet.

Før nedlukningen lå vores salg og besøgsantal mellem 120 og 210 gæster pr. arrangement, og vores billetpriser var udregnet på baggrund af dette. Det betyder, at vi har et betydeligt underskud, især efter de yderligere stramninger, der er kommet grundet stigning i smittetallet", oplyser foreningen kasserer Inge Johannesson i ansøgningen til kommunen.

Hjælpepakker Og nok så vigtigt: Foreningen kan ikke få del af de hjælpepakker, som spillestederne ellers har mulighed for.

"Som kulturforening hører vi under de regler, der gælder for spillesteder, biografer og sportsarrangementer mv. De hjælpepakker, der er i spil, giver os ikke mulighed for at søge om kompensation fra regeringen, da vores forening ikke kan opfylde de kriterier som er krævet", op0lyser foreningens kasserer.

Vil skabe præcedens Men forvaltningen har anbefalet politikerne at stemme nej til ansøgningen.

"En dækning fra Kultur- og Fritidsudvalget af foreningens tabte indtægter vil skabe præcedens, som siger, at foreninger, der ikke kan få statslig hjælp, kan få dækket fremtidige underskud af kommunen. Dette, vurderer forvaltningen, at der ikke er kommunale midler til. Grundet ovenstående indstiller forvaltningen, at Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard ikke får tilskud til at dække deres forventede underskud. Forvaltningen foreslår i sag om medlemstilskud og coronastøtte 2021, at der afsættes 25.000 kr. til at støtte folkeoplysende foreninger, som ikke modtager medlemstilskud. Kulturhuset Birkelundgaard hører under denne kategori", lyder indstillingen til Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagen blev behandlet udvalget sidste uge. Her stemte alle på nær Alternativet for at sige nej til den ønskede støtte.

Alternativet stillede ændringsforslag om at give et tilskud på 51.700 kr. fra Profileringspuljen til Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard. Det blev stemt ned. Kun Alternativet selv stemte for.

Kenni Flink (Alt.) har ønsket sagen i kommunalbestyrelsen.