Biograferne åbner: Vi skal gøre det trygt for publikum

Torsdag åbner Albertslundbiograferne igen. Der vises få film i to sale, afstand mellem rækkerne og særskilt ind- og udgang

Albertslund Posten - 31. maj 2020 kl. 05:19 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MusikTeatret skulle lige til at åbne dørene for det udsolgte show med Ørkenens Sønner, da corona lagde alt ned og gjorde det umuligt at spille shows, teater og vise film.

To måneder efter er alting ved at åbne igen, og nu er turen kommet til kulturen.

I første omgang gælder det film i Albertslundbiograferne.

Torsdag vises de tre første film. Vigtigt for Torben Holm Larsen, direktør for MusikTeatret og dermed biograferne er, at trygheden har højeste prioritet. For publikum og de ansatte.

"Nu har vi fået lov til at åbne igen - så småt. Vi må lukke 500 gæster ind, men der er en række sundhedsmæssige krav, der skal følges. Det er bl.a. afstand til andre gæster i salene", fortæller Torben Holm Larsen.

"Helt konkret betyder det, at vi ikke sælger billetter på hver anden række i den store sal. Det betyder også, at der skal friholdes et sæde mellem hver gæst - eller familie. Og billetter sælges i båse á 2. Er man flere i en familie, der vil sidde sammen, skal man købe flere våse, og vi placerer folk. For at kunne sikre god plads til publikum lukker vi maksimalt 75 ind i den store sal, hvor der normalt kan være 231 og kun 30 i den lille sal, hvor der kan være 96", fortæller Torben Holm Larsen.

Forskellig opfattelse "Vi ved, at folk har meget forskellig opfattelse af corona, og da vi er en af de første biografer, der kan lukke op, må vi føle os frem og se, hvordan publikum tager imod muligheden for, at de nu kan komme i biografen. Sikkerheden og trygheden er i top. Der vil aldrig blive kø, for publikum lukkes ind en vej og ud i det fri. Der åbnes ikke til begge sale på en gang, så heller ikke her kommer man til at gå tæt på fremmede".

"For at sikre høj tryghed, har vi en speciel servicemedarbejder ansat til at tage imod folk og guide ind på pladserne. Det bliver også den medarbejder, der bestemmer, hvornår filmene kan starte. Endelig er servicemedarbejderen myndighedsperson, der håndterer eventuelle situationer, der kunne opstå. Vi ved, at folk er meget forskellige. Nogle er meget følsomme over for en latent smitterisiko, mens andre allerede har glemt, at der var corona. De to typer publikum skal vi have i biografen sammen. Det kommer til at foregå med høj sikkerhed, respekt og ro. Styret af husets personale og servicemedarbejderen", forklarer Torben Holm Larsen.

Hvad vil filmselskaberne? Er der film at vise?

"De helt store premierefilm, får vi ikke at se, før flere af de store lande åbner. Der skal simpelt hen være et større marked, før filmselskaberne åbner. Det gælder f.eks. den nye James Bond film. Men en af de film, der kan vises er "Little Women", der har premiere torsdag. Effekten af det her kan blive, at der vises rigtig mange film i efteråret. Film som så til gengæld ikke spiller så mange penge ind, fordi filmene står i kø for at blive vist, når markederne åbner. Det bliver en særlig situation for branchen", siger Torben Holm Larsen.

Først til efteråret Teater og shows bliver først vist til efteråret.

"Juni og resten af sommeren er jo traditionelt måneder, hvor folk laver så meget andet. Men fordi der ikke sker andet - ingen Roskilde Festival er, ingen andre store begivenheder - ja så kan det være, folk får lyst til at gå mere i biografen".

"I forvejen har vi ingen teaterforestillinger alligevel i sommerperioden, så vi håber på, at vi kan være klar til at åbne med et godt program til efteråret. Mange forestillinger er jo skudt fra foråret, og nye kommer til".

Så der bliver masser af kultur. Lige nu er den ved at åbne igen - og vi har savnet den.