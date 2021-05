Se billedserie Kom forbi og bliv i godt humør, lyder opfordringen fra Billedskolen.

Billedskolen pepper 'ikke-sted' op med fantastiske farver

Træer og buske i området bag MusikTeatret er blevet beskåret. De sidste dage har elever fra Billedskolen malet træernes snitflader

Albertslund Posten - 20. maj 2021

Et 'ikke-område' som de færreste kender har fået nyt liv.

Efter at træer og buske bag MusikTeatret er blevet beskåret, har Billedskolen fået lov til at male træernes snitflader i fantastiske farver, der springer i øjnene, når man færdes her.

Projektet har fundet sted de seneste dage og er sket i samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen i Albertslund Kommune.

"Vi vil gerne sætte fokus på et område der ellers ikke bliver brugt, ved at give det et visuelt løft. Vi håber, det kan være med til at folk værdsætter området og passer godt på det. Kom forbi og bliv i godt humør!", lyder opfordringen fra Billedskolen. Louise Holmgren og Marianne Jørgensen har stået for projektet, og de fortæller:

"Vores projekt handler om Land Art og udsmykning i det offentlige rumI forbindelse med at mange træer og buske er blevet beskåret, er der blotlagt en masse snitflader, der hvor træerne er skåret over. Det er disse snitflader som vi har bemalet, så de synes som farvede prikker i buskadset mellem de høje træer. Dette område er på nuværende tidspunkt en slags "ikke-sted". Et sted der ikke rigtig bliver brugt til noget, hvor folk nemt smider deres skrald. Samtidig et det et forholdsvis stort område. Vores intention er, at i og med at vi arbejder med at løfte området visuelt, vil det få en anden betydning. Borgerne i Albertslund vil bemærke stedet, og i bedste fald også passe bedre på det".

Der er blevet arbejdet med giftfri maling i fantastiske farver, og der skulle være styr på det formelle:

"Vi har forhørt os hos en professionel naturvejleder, der har informeret om, at de afklippede træer og buske ikke vil tage skade af at blive malet på snitfladen, da de ånder gennem barken", fortæller Marianne Jørgensen.

"Vi arbejder med en nøje udvalgt farveholdning som gør, at værket fungerer i området uden at det bliver for dominerende. Vi skal i samarbejde med kollegiet senere lave en udsmykning af espalieret/rækværket på den store betonvæg ved skulpturerne. Lægterne vil blive istandsat og herefter males de i samme farveholdning som vi benytter til ovenstående projekt. Det vil binde området sammen og fremstå som en tydeligere helhed".