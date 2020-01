Biblioteks-ballade: 'Der er brug for at høre brugerne - og vagterne'

Der har som tidligere omtalt været en del politisk debat om den selvbetjente ordning på Albertslund Bibliotek, der trådte i kraft i marts 2019. Flere var bekymrede for om ordningen med værter ville være trygt nok for brugerne. Blandt dem var Nils Jul Gjerlev (Kons.), og forelagt hændelsen den 19. januar, som AP har beskrevet ovenfor, bliver bekymringen ikke mindre.

"Det her viser med al tydelighed, at vi skal se at få den evaluering af ordningen lagt frem. Vi har ikke noget ærinde om at den selvbetjente ordning skal gå i vasken. Den skal ikke droppes, men vi bliver nødt til at se på hvordan den kan forbedres", siger Nils Jul Gjerlev.

"Det er sindssygt vigtigt, at vi stadig har biblioteket som mulighed, for det er et skønt sted for mange at komme."

Han ærgrer sig over, at evalueringen først kommer på næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget til februar, og dermed først på kommunalbestyrelsens bord til marts. Men håber, at der blive tale om en grundig evaluering.

"Der er brug for at høre, hvad brugerne synes om ordningen. Det var ikke med i den seneste evaluering af ordningen vi havde. Det samme gælder vagterne. Hvordan oplever de den? Der skal gås mere strikst til de her unge, de har helt tydeligt brug for at få fastlagt rammerne."