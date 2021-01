?Vi er vilde med seje børn, og vi ved at der er masser af gode og skønne børn i kommunen, så klø på med de gode gerninger?, lyder det fra Albertslund Bibliotek. Det kunen f.eks. være at læse en historie op for sin lillebror. Foto: Arkivfoto

Biblioteket vil have Albertslund-børn til at gøre gode gerninger

Albertslund Bibliotek sammen med biblioteker landet over inviterer alle børn til at gøre en forskel der, hvor de er. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget, og hver en god gerning tæller.

Hjælp en ven når med støvlerne driller i børnehaven, gå ud med skraldespanden derhjemme, lav en tegning til dine bedsteforældre eller læs en bog højt for dine søskende - der er masser af muligheder for at lave gode gerninger der glæder - og de glæder dobbelt, da hver gerning veksles til 20 kr. til børn i Syrien.

Novo Nordisk Fonden giver 20 kr. til Danmarks Indsamling for hver god gerning et barn gør.

Her kan man vælge at vedhæfte et foto eller en video, samt printe et diplom/Godhedsbevis.