Biblioteket skal spare: Skærer i åbningstiden

Her skulle biblioteket holde for med 1 million kroner i nedskæringer, og politikerne skulle tage stilling til hvordan de penge skal findes.

Besparelsen skal findes i "en effektivisering af interne processer og arbejdsgange og en ændring i service over for borgerne", fremgik det af forvaltningens indstilling.

Ændringen i servicen for borgerne betyder, at der reduceres i åbningstiderne.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Konservative stemte for, mens Enhedslisten, DF og Alternativet stemte imod. Venstre undlod at stemme.

"Jeg må indrømme det ikke er særligt sjovt, det her. Jeg havde mest lyst til at stemme imod, men vi det er jo en bunden opgave, at vi skal finde de her besparelser", siger Hediye Temiz (Rad.), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.