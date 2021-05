Biblioteket inviterer på vandretur med litteraturen i naturen

Josefine Klougarts poetiske optegnelser af landskaber fra opvæksten på Mols i 1980erne blev ved udgivelsen i 2010 nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris og kaldt en tilbagevenden til naturlyrikken og metaforen i dansk litteratur. Med en stor følsomhed for sproget og billeddannelse kaster Josefine Klougart et nyt blik på naturen og undersøger, i hvor høj grad ordene er med til at forme de landskaber, som vi alle er rundet af.

Lyst til at lytte

Undervejs mod Herstedhøje får man smagsprøver på Josefine Klougarts poetiske blik på landskabet, og til sidst er der mulighed for en fælles samtale om oplevelsen af sansningerne hos Klougart og af landskabet.

Man behøver ikke at kende bogen i forvejen, bare have lysten til at gå sammen og lytte. Hvis man har det, er det bare at møde op ved Herstedøster Kirke på onsdag den 12. maj kl. 17. Det er gratis og uden tilmelding.

De næste gåture finder sted den 26. maj og den 9. juni og handler om hhv. digteren Morten Søndergaard og den østrigske forfatter Peter Handke.