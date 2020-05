Biblioteket er ved at ligne sig selv igen efter coronalukning

Albertslund Bibliotek åbner lidt mere op efter corona-restriktionerne, så nu ligner hverdagen næsten sig selv igen, på biblioteket. Nu må man igen opholde sig i biblioteksrummet, og der kan åbnes op for adgang til flere personer. Så fra nu af undgår albertslunderne at stå i kø.

Biblioteket åbner også for at avislæserne kan kaste sig over deres yndlingsdagblad, og de studerende kan bruge biblioteket til at studere, under hensyntagen til myndighedernes retningslinjer om afstand.