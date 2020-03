Biblioteket er lukket men har skruet op for digitale tilbud

Det er surt, når bibliotekerne har lukket. Men det er lidt sjovere, hvis man har godt læsestof og gode film inden for rækkevidde.

Det mener man på Albertslund Bibliotek. Her er personalet sendt hjem, og borgerne har ikke adgang til biblioteket.

Men alligevel er der fuld gang i formidlingsarbejdet, siger Daiel Rastén, der er teamchef og kulturformidler på biblioteket.

"Når man ikke har adgang til de fysiske materialer, er det oplagt at pege på alle vores digitale materialer. I denne særlige situation har biblioteket øget budgettet til både Filmstriben og eReolen, og øget antallet af titler som man kan låne per måned. Vi håber at folk vil tage godt imod det", siger Daniel Rastén.

På hjemmesiden www.albertslundbibliotek.dk kan man få en oversigt over de mange digitale muligheder der er.

Her er en håndfuld: