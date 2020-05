Biblioteket åbner igen for 25 personer ad gangen

Landets biblioteker har fået lov til at åbne for ind- og udlån i fase 2 af genåbningsplanen. Det gælder naturligvis også Albertslund Kommunes biblioteker, som glæder sig til at åbne dørene mandag. Ordningen med at pakke bogposer i de seneste uger har været en stor succes og viser at albertslunderne længes efter at få fingrene i fysiske bøger.