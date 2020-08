Kirsten Mogensen, bestyrelsesformand i Albertslund Boligselskab. Pressefoto Foto: Stefan Kai Nielsen/Ekko

Send til din ven. X Artiklen: Bestyrelsesformand: 'Et godt samarbejde kræver god vilje fra to parter' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bestyrelsesformand: 'Et godt samarbejde kræver god vilje fra to parter'

Kirsten Mogensen, bestyrelsesformand i AB, svarer på kritikken fra bestyrelsen i AB Syd

Albertslund Posten - 28. august 2020 kl. 06:10 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsen i AB Syd (Albertslund Boligselskab) har meddelt, at man trækker sig på grund af "manglende samarbejde og forståelse for beboerdemokratiet fra Bo-Vest og organisationsbestyrelsens side", som de udtrykker det.

Kirsten Mogensen, bestyrelsesformand i AB, svarer her på kritikken. Hun udtaler:

"Det er utroligt ærgerligt, at en afdelingsbestyrelse vælger at gå af. Et godt samarbejde kræver god vilje fra to parter, og det er derfor enormt trist, at en part som nu afdelingsbestyrelsen i AB Syd vælger at træde tilbage og stoppe samarbejdet af den ene eller den anden grund.

Jeg stiller mig dog noget uforstående overfor de beskyldninger, den nu afgående bestyrelse i AB Syd retter mod AB og Bo-Vest.

I den sammenhæng er det især væsentligt at påpege, at formanden for AB Syds afdelingsbestyrelse sad i AB's organisationsbestyrelse frem til vores seneste møde den 24. august, hvor han per mail efter mødets start meddelte den øvrige organisationsbestyrelse, at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen.

Her har han på intet tidspunkt siden sin indtræden i maj 2019 nævnt, at AB Syd skulle ligge i strid med hverken AB's organisationsbestyrelse eller Bo-Vests administration. Det samme gælder de øvrige medlemmer af afdelingsbestyrelsen, der heller ikke på noget tidspunkt har fremført en kritik.

Det er heller ikke på noget tidspunkt kommet frem fra hverken afdelingsformanden eller andre i hans bestyrelse, at den lokale drift ikke skulle fungere. Derfor er den kritik, der nu rejses ny for mig, for AB og for Bo-Vest.

Det er dog korrekt, at ikke alle indstillinger fra AB Syd bliver godkendt i AB's organisationsbestyrelse. De behandles i overensstemmelse med lovgivningen og efter aftale med Albertslund Kommune, som er tilsynsførende. I den forbindelse er det selvfølgelig ærgerligt, når beslutninger, der er truffet i AB Syds afdelingsbestyrelse ikke har kunnet godkendes i en oprindelig form i AB's organisationsbestyrelse. Det er sket fordi lovgivningen skal overholdes, og fordi vi alle skal være garanter for både nuværende og fremtidige beboere."

relaterede artikler

DEBAT: Brug for en bestyrelse som vil samarbejde om at gennemføre helhedsplanen for Galgebakken 24. august 2020 kl. 12:37

Galgebakkens bestyrelse træder tilbage 19. august 2020 kl. 05:34